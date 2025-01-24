Як чоловіки та жінки обирають собі друзів? Вчені з'ясували дуже цікавий факт

Як проводили дослідження

Дослідницька команда Університету Тулейна в Луїзіані зібрала понад 600 учасників різного віку, статусу та соціального статусу. Учасникам пропонували заповнити анкету, що склалася з двох частин:

Опитування про дружні зв'язки - учасники відповідали на запитання, пов'язані з колом своїх друзів, наприклад: "Чи співпадають ваші погляди з поглядами друзів?" та "Чи має для вас значення, якщо друзі думають інакше?"

Симуляційні сценарії - респондентам пропонували уявити ситуацію, де їм вдається зібрати друзів з однаковими або протилежними переконаннями, після чого аналізували їхні відповіді.

Паралельно використовувалися інтерв'ю, щоб краще зрозуміти мотивацію учасників у виборі дружніх зв'язків. Результати були порівняні з гендерними особливостями та психологічними моделями спілкування.

Що з'ясували вчені

Дослідження показало, що жінки більше цінують нові перспективи та інтелектуальну різноманітність у своєму оточенні. Вони частіше дружать з людьми, чиї переконання відрізняються, і бачать у цьому можливості для особистісного зростання.

Чоловіки, навпаки, обирають стабільність у дружбі. Вони віддають перевагу однодумцям, які підтримують їхні погляди та створюють комфортне середовище для спілкування. Особливо їм імпонують люди, які поводяться так само, ризикують так само і готові співпрацювати.

Жінки зазвичай більше зосереджуються на емоційній підтримці та різноманітних поглядах, а от чоловіки об'єднуються завдяки спільній діяльності та стратегіям.

Наше дослідження показує, що в той час, як чоловіки часто дружать на основі спільної поведінки, жінки шукають зв'язків з людьми, які приносять інші погляди. Це кидає виклик традиційній ідеї про те, що схожість завжди сприяє дружбі, і підкреслює важливість різноманітності в соціальних стосунках, особливо між жінками", - сказав один з авторів дослідження, професор Джеймс Алм.

Цікаві факти:

У жінок коло друзів зазвичай більш різноманітне за віком, професіями та політичними переконаннями.

Чоловіки рідше обговорюють теми, що викликають конфлікт, навіть у дружньому середовищі.

Понад 15% чоловіків вважають, що дружба з людьми, які мають протилежні погляди, є важливою. У жінок цей показник сягає 40%.

Навіть якщо вам комфортніше спілкуватися з однодумцями, іноді варто відкривати себе для нові ідеї та думки. Це допоможе розвивати емпатію, критичне мислення та робити життя цікавим.