Як чоловіки та жінки обирають собі друзів? Вчені з'ясували дуже цікавий факт

Що важливіше у дружбі - різноманіття поглядів чи підтримка переконань? Нове дослідження вчених пролило світло на те, як стать впливає на вибір друзів і чому жінки та чоловіки підходять до цього по-різному.
У чому відрізняються чоловіки та жінки при виборі друзів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Дослідницька команда Університету Тулейна в Луїзіані зібрала понад 600 учасників різного віку, статусу та соціального статусу. Учасникам пропонували заповнити анкету, що склалася з двох частин:
Опитування про дружні зв'язки - учасники відповідали на запитання, пов'язані з колом своїх друзів, наприклад: "Чи співпадають ваші погляди з поглядами друзів?" та "Чи має для вас значення, якщо друзі думають інакше?"
Симуляційні сценарії - респондентам пропонували уявити ситуацію, де їм вдається зібрати друзів з однаковими або протилежними переконаннями, після чого аналізували їхні відповіді.
Паралельно використовувалися інтерв'ю, щоб краще зрозуміти мотивацію учасників у виборі дружніх зв'язків. Результати були порівняні з гендерними особливостями та психологічними моделями спілкування.
Дослідження показало, що жінки більше цінують нові перспективи та інтелектуальну різноманітність у своєму оточенні. Вони частіше дружать з людьми, чиї переконання відрізняються, і бачать у цьому можливості для особистісного зростання.
Чоловіки, навпаки, обирають стабільність у дружбі. Вони віддають перевагу однодумцям, які підтримують їхні погляди та створюють комфортне середовище для спілкування. Особливо їм імпонують люди, які поводяться так само, ризикують так само і готові співпрацювати.
Жінки зазвичай більше зосереджуються на емоційній підтримці та різноманітних поглядах, а от чоловіки об'єднуються завдяки спільній діяльності та стратегіям.
Наше дослідження показує, що в той час, як чоловіки часто дружать на основі спільної поведінки, жінки шукають зв'язків з людьми, які приносять інші погляди. Це кидає виклик традиційній ідеї про те, що схожість завжди сприяє дружбі, і підкреслює важливість різноманітності в соціальних стосунках, особливо між жінками", - сказав один з авторів дослідження, професор Джеймс Алм.
Навіть якщо вам комфортніше спілкуватися з однодумцями, іноді варто відкривати себе для нові ідеї та думки. Це допоможе розвивати емпатію, критичне мислення та робити життя цікавим.
Раніше ми писали про те, що вчені визначили, жінки якого зросту та вагою найпривабливіші для чоловіків.
А ще розповідали про те, що науковці розкрили секрет про жінок з важким характером.
Під час написання матеріалів використаних джерел: дослідження Університету Тулейна, Psychology Today, Science Daily.