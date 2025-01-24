Как мужчины и женщины выбирают себе друзей? Ученые выяснили очень интересный факт

Как проводили исследование

Исследовательская команда Университета Тулейна в Луизиане собрала более 600 участников разного возраста, статуса и социального положения. Участникам предлагали заполнить анкету, состоящую из двух частей:

Опрос о дружеских связях - участники отвечали на вопросы, связанные с кругом своих друзей, например: "Совпадают ли ваши взгляды со взглядами друзей?" и "Имеет ли для вас значение, если друзья думают иначе?"

Симуляционные сценарии - респондентам предлагали представить ситуацию, где им удается собрать друзей с одинаковыми или противоположными убеждениями, после чего анализировали их ответы.

Параллельно использовались интервью, чтобы лучше понять мотивацию участников в выборе дружеских связей. Результаты были сопоставлены с гендерными особенностями и психологическими моделями общения.

Что выяснили ученые

Исследование показало, что женщины больше ценят новые перспективы и интеллектуальное разнообразие в своем окружении. Они чаще дружат с людьми, чьи убеждения отличаются, и видят в этом возможности для личностного роста.

Мужчины, наоборот, выбирают стабильность в дружбе. Они предпочитают единомышленников, которые поддерживают их взгляды и создают комфортную среду для общения. Особенно им импонируют люди, которые ведут себя так же, рискуют так же и готовы сотрудничать.

Женщины обычно больше сосредотачиваются на эмоциональной поддержке и различных взглядах, а вот мужчины объединяются благодаря совместной деятельности и стратегиям.

Наше исследование показывает, что в то время, как мужчины часто дружат на основе общего поведения, женщины ищут связей с людьми, которые приносят другие взгляды. Это бросает вызов традиционной идее, что сходство всегда способствует дружбе, и подчеркивает важность разнообразия в социальных отношениях, особенно между женщинами", - сказал один из авторов исследования, профессор Джеймс Алм.

Интересные факты:

У женщин круг друзей обычно более разнообразен по возрасту, профессиям и политическим убеждениям.

Мужчины реже обсуждают темы, вызывающие конфликт, даже в дружеской среде.

Более 15% мужчин считают, что дружба с людьми, имеющими противоположные взгляды, важна. У женщин этот показатель достигает 40%.

Даже если вам комфортнее общаться с единомышленниками, иногда стоит открывать себя для новых идей и мыслей. Это поможет развивать эмпатию, критическое мышление и делать жизнь интересной.