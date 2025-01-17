Вчені визначили, жінки якого зросту та вагою найпривабливіші для чоловіків

Жінки у бажанні стати привабливими для чоловіків сідають на дієти, роблять купу косметичних процедур і намагаються досягти параметрів моделей. Однак насправді, чоловіків приваблюють зовсім інші жінки.

Які жінки найбільш привабливі для чоловіків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Абердинського університету.

Як проводили дослідження

Шотландські вчені провели масштабне дослідження на тему визначення привабливості жінок. Науковців намагалися зрозуміти, за якими параметрами чоловіки визначають привабливість жінки - за зростом та вагою. У цьому дослідженні також брали участь вчені з 10 різних установ по всьому світу.

"З точки зору еволюції, тіло складається з двох речей: виживання та здатності до відтворення. Ми хотіли дослідити ідею про те, що коли ми дивимося на когось і думаємо, що він фізично привабливий, чи насправді ми робимо цю оцінку на основі жорсткого еволюційного розуміння його потенціалу для майбутнього виживання та репродуктивної здатності?" - розповів професор Джон Спікмен.

Щоб перевірити свою ідею, вчені побудували спеціальну математичну модель, яка передбачила сприйняття жінок з індексом маси тіла (ІМТ) від 24 до 24,8, як найбільш привабливих.

Наступним кроком науковці перевірили свій прогноз на чоловіках з 10 країн світу. Учасникам показували 21 картку з зображенням жінок з різними типами тіла та вагою, і просили їх розкласти всі картки у порядку від найменш привабливих до найбільш привабливих.

Що показало дослідження

Усі учасники проєкту майже однаково оцінювали фізичну привабливість жінок, і найбільш привабливими були жінки з індексом маси тіла 19, а це суперечило математичній моделі "фітнесу", який встановили раніше.

Причина невідповідності була виявлена, коли респондентів запитали про вік жінок на зображеннях. Виявляється, вони оцінювали більш товстіших людей, як старших, а худіших, як молодших. Вік сам по собі став сильним показником еволюційної придатності.

Коли фактор віку був доданий у математичну модель, вибір змінився на ІМТ від 17 до 20, що відповідає тим образам, які люди вважають більш привабливими.

Худорлявість жінок вважається більш привабливою, оскільки її прирівнюють до молодості, оскільки показники ІМТ 17-20 відповідають переважно молодим жінкам 18-20 років з максимальною фертильністю та мінімальним ризиком майбутніх захворювань.

Одночасно з тим вчені вияснили й іншій факт - чоловіків приваблюють жінки з формами. Тобто, найбільш привабливими для чоловіків є жінки з індексом маси тіла (ІМТ) від 22,8 до 24,8. Це відповідає зросту 170 см та вагою 70 кг.

Як розрахувати ІМТ

ІМТ - це показник, який дозволяє оцінити відповідність ваги та зросту людини. Існує спеціальна формула для обчислення.

ІМТ = вага (кг) / (зріст (м))²

Наприклад, для жінки зростом 165 см та вагою 65 кг ІМТ становить 23,9. Нормальний ІМТ для жінок - від 19,5 до 25,5.

Показники нижче 19 кажуть, що є дефіцит маси тіла, а якщо понад 25,5 - то це свідчить про надлишкову вагу.

Якщо ж показник від 30 та вище - потрібно негайно звернутися до лікаря та вжити заходів для зниження ваги, оскільки це вже ожиріння.