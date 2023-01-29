Як чоловіки маніпулюють жінками: 7 популярних хитрощів

Відхід від теми

Коли у чоловіка закінчуються аргументи у суперечці, то для того, щоб відстояти свою правоту, вони змінюють тему, переводять розмову та уникають суперечки зовсім. Жінка прагне вирішити конфлікт і намагається обговорити його з чоловіком, а той у відповідь виставляє її істеричкою, називає претензії надуманими, а себе правим у всьому.

Або намагається вміло перевести розмову зовсім на іншу тему. Якщо жінка не "поведеться", то знову буде звинувачена у надмірних емоціях. А поведеться - чоловік вважатиме її дурною і почне цей метод використовувати часто.

А ти виявилася іншою

Простими способами чоловік не зміг досягти бажаного і вирішив почати маніпуляцію. Жінка хоче бути в очах інших гарною, вона губиться, якщо чує такі фрази: "Я всім казав, що ти мене розумієш. А ти виявилася зовсім не такою..."

Деколи жінки, щоб не впасти в очах коханого чи інших людей, погоджується із чоловіком. А він саме цього й домагався.

Читання думок

Чоловік, який намагається маніпулювати, раптово починає грати у провидця та говорити те, що ви нібито думаєте. Він каже: "Ти вважаєш мене сексуальним, я знаю!" або "Звичайно ж ти знаєш, що я розумний!" і так далі. Найжорстокіше: "Ну ти ж знаєш, що я такого зробити не міг!" або "Ти ж знаєш, що це неправда".

Якби чоловіки могли читати думки жінки, щоб зробити її щасливішою – було б безперечно краще. Але нажаль. Якщо ваш партнер говорить про те, що ви думаєте, відчуваєте по кожному питанню, він вас намагається запрограмувати. Якщо ви спочатку опиратиметеся, то потім помітите, що дійсно думаєте саме так, як чоловік сказав. І саме в цьому полягає сенс маніпуляції.

Я тебе люблю

Рання стадія стосунків, всього кілька побачень, ви вже дійшли до етапу фізичної близькості або півдорозі до неї - і тут, як грім серед ясного неба звучить така фраза. Такі слова дуже бажані для жінки, і саме це вона хотіла б почути від чоловіка.

На жаль, дуже часто для чоловіка такі слова використовують зовсім інше. Наприклад, вони показують, що він уже готовий переспати. Слова про кохання кавалери часто використовують маніпулятивно, щоб отримати бажане та затуманити мозок жінки.

Почуття провини

Ця маніпуляція відноситься до більш серйозних та жорстких. Чоловіки викликають почуття провини у жінки у будь-який спосіб, щоб вона зробила те, що їм потрібно.

Наприклад, чоловік кілька днів красиво залицявся, дарував подарунки, водив у ресторани та робив жінку щасливою. Він починає ображатись і викликати у жінки почуття провини, що ось він, мовляв, так намагається, а вона не хоче йти назустріч і показати свою симпатію.

Почуття провини використовується в інших ситуаціях. Найжорсткіше - "я зрадив тобі, тому що це ти мене змусила своєю поведінкою". Суть маніпуляції дуже проста - "винна" жінка шукатиме шляхи загладити свою провину і зробить те, що хоче чоловік.

Ти одна така гарна

Чоловік каже жінці, що вона одна така гарна, вона єдина, хто його розуміє. "Таку як ти я шукав все своє життя". Такі слова спрямовані лише на одне – отримати від вас те, чого він хоче. І повірте, йому потрібно не лише щоб ви його вислухали.

Найкращі друзі

У вас було кілька побачень, але далі справа не пішла. Однак чоловік раптово заявляє, що "навіщо втрачати таку приємну людину" і пропонує стати друзями. Якщо у вас спільних інтересів небагато, то будьте впевнені – він спробує домогтися від вас бажаного, але іншим шляхом. Для цього він стане вашим "другом" і зачекає, поки ви втратите пильність.

Наприклад, ви будете в засмучених почуттях через інші стосунки, вип'єте в компанії з "другом" занадто багато алкоголю або через якийсь час він закотить сцену, що стільки часу у вас закоханий, а ви не помічаєте його страждань.