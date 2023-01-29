Как мужчины манипулируют женщинами: 7 популярных уловок

Уход от темы

Когда у мужчины заканчиваются аргументы в споре, то для того, чтобы отстоять свою правоту, они меняют тему, уводят разговор и избегают спора совсем. Женщина стремится решить конфликт и пытается обсудить его с мужчиной, а тот в ответ - выставляет ее истеричкой, называет претензии надуманными, а себя - правым во всем.

Или же пытается умело перевести разговор совсем на другую тему. Если женщина не "поведется", то снова будет обвинена в чрезмерных эмоциях. А поведется - мужчина будет считать ее глупо и начнет этот метод использовать часто.

А ты оказалась другой

Простыми способами мужчина не смог достичь желаемого и решил пустить в ход манипуляции. Женщина хочет быть в глазах других хорошей, она теряется, если слышит такие фразы: "Я всем говорил, что ты меня понимаешь. А ты оказалась совсем не такой…"

Порой женщины, чтобы не упасть в глазах любимого или других людей, соглашается с мужчиной. А он именно этого и добивался.

Чтение мыслей

Мужчина, который пытается манипулировать, внезапно начинает играть в провидца и говорить то, что вы якобы думаете. Он говорит: "Ты считаешь меня сексуальным, я знаю!" или "Конечно же ты знаешь, что я умный!" и так далее. Самое жесткое: "Ну ты же знаешь, что я такого сделать не мог!" или "Ты же знаешь, что это неправда".

Если бы мужчины могли читать мысли женщины, чтобы сделать ее счастливее - было бы несомненно лучше. Но увы. Если ваш партнер говорит о том, что вы думаете, чувствуете или ощущаете по каждому вопросу - он вас пытается запрограммировать. Если вы сначала будете сопротивляться, то потом заметите, что действительно думаете именно так, как мужчина сказал. И именно в этом и кроется смысл манипуляции.

Я тебя люблю

Ранняя стадия отношений, всего несколько свиданий, вы уже дошли до этапа физической близости или на полпути к ней - и тут, как гром среди ясного неба звучит такая фраза. Такие слова очень желанны для женщины и именно это она хотела бы услышать от мужчины.

К сожалению, очень часто для мужчины такие слова используют совсем иначе. Например, они показывают, что он уже готов переспать. Слова о любви кавалеры часто используют манипулятивно, чтобы получить желаемое и затуманить мозг женщины.

Чувство вины

Эта манипуляция относится к более серьезным и жестким. Мужчины вызывают чувство вины у женщины любым способом, чтобы она сделала то, что им нужно.

Например, мужчина несколько дней красиво ухаживал, дарил подарки, водил в рестораны и делал женщину счастливой. Он начинает обижаться и вызывать у женщины чувство вины, что вот он, мол, так старается, а она не хочет идти навстречу и показать свою симпатию.

Чувство вины используется и в других ситуациях. Самое жесткое - "я изменил тебе, так как это ты меня вынудила своим поведением". Суть манипуляции очень проста - "виноватая" женщина будет искать пути загладить свою вину и сделает то, что хочет мужчина.

Ты одна такая хорошая

Мужчина говорит женщине, что она одна такая хорошая, она единственная, кто его понимает. "Такую как ты я искал всю свою жизнь". Такие слова направлены только на одно - получить от вас то, чего он хочет. И поверьте, ему нужно не только, чтобы вы его выслушали.

Лучшие друзья

У вас было пару свиданий, но дальше дело не пошло. Однако мужчина внезапно заявляет, что "зачем терять такого приятного человека" и предлагает стать друзьями. Если у вас общих интересов немного, то будьте уверены - он попытается добиться от вас желаемого, но другим путем. Для этого он станет вашим "другом" и подождет, пока вы потеряете бдительность.

Например, вы будете в расстроенных чувствах из-за других отношений, выпьете в компании с "другом" слишком много алкоголя или же через какое-то время он закатит сцену, что столько времени в вас влюблен, а вы не замечаете его страданий.