ua ru
Вс, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

6 советов от уролога, которые помогут "вернуть" тестостерон и мужскую силу

Новина українською →
Воскресенье 04 июня 2023 09:05
6 советов от уролога, которые помогут "вернуть" тестостерон и мужскую силу Как мужчинам восстановить уровень тестостерона (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Тестостерон является основным мужским гормоном. Именно он отвечает за ряд важных функций в организме. При его снижении у мужчин ухудшается сексуальное влечение.

Как восстановить уровень тестостерона в условиях постоянного стресса, рассказал уролог Бенедикт Гаврилишин на своей странице в Instagram.

Какая норма тестостерона для мужчин всех возрастов

На снижение тестостерона указывает частая утомляемость, перепады настроения, отсутствие оргазмов, уменьшение объема спермы и размера яичек.

Уровень тестостерона определяют с помощью анализов. У каждой возрастной категории своя норма:

  • 16-21 год-4,10-32,92 нмоль/л,
  • 21-50 лет - 5,72-26,14 нмоль/л.
  • старше 50 лет - 3-27,35 нмоль/л.

Как "вернуть" уровень тестостерона

Врач уверяет, что волшебной таблетки для восстановления тестостерона не существует. Поэтому советует придерживаться следующих рекомендаций.

А именно:

  • Умеренные силовые тренировки три раза в неделю поднимают уровень тестостерона вдвое. Вечером лучше активно не тренироваться, а прогуляться на свежем воздухе, если это безопасно, или заняться медитацией или дыхательными практиками. Даже постоять спокойно 10 мин - уже хорошо.
  • Следует вести регулярную половую жизнь.
  • Исключить вредные привычки. Алкогольные напитки способствуют ароматизации тестостерона и метаболизации его в женские половые гормоны. Однако здесь есть исключение - сухое красное вино тормозит ароматазу, поэтому можно считать полезным его употребление в небольших количествах.
  • Наполнить свой рацион полезной едой. Минимизировать быстрые углеводы (добавленный сахар, каши, фрукты, обработанные промышленные продукты).
  • Нормализовать уровень витамина D.
  • Сон 6-8 часов в полной тишине и тьме. Прекращайте скролить ленту за час до сна. Забудьте о любых экранах: телевизоре, ноутбуке, смартфоне. Они мешают выработке мелатонина, а значит, нарушают качество сна.

Раньше мы писали о том, как мужчинам питаться во время войны.

Читайте также о том, что нужно делать украинцам, чтобы сохранить ментальное здоровье.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя