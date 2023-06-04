6 советов от уролога, которые помогут "вернуть" тестостерон и мужскую силу
Тестостерон является основным мужским гормоном. Именно он отвечает за ряд важных функций в организме. При его снижении у мужчин ухудшается сексуальное влечение.
Как восстановить уровень тестостерона в условиях постоянного стресса, рассказал уролог Бенедикт Гаврилишин на своей странице в Instagram.
Какая норма тестостерона для мужчин всех возрастов
На снижение тестостерона указывает частая утомляемость, перепады настроения, отсутствие оргазмов, уменьшение объема спермы и размера яичек.
Уровень тестостерона определяют с помощью анализов. У каждой возрастной категории своя норма:
- 16-21 год-4,10-32,92 нмоль/л,
- 21-50 лет - 5,72-26,14 нмоль/л.
- старше 50 лет - 3-27,35 нмоль/л.
Как "вернуть" уровень тестостерона
Врач уверяет, что волшебной таблетки для восстановления тестостерона не существует. Поэтому советует придерживаться следующих рекомендаций.
А именно:
- Умеренные силовые тренировки три раза в неделю поднимают уровень тестостерона вдвое. Вечером лучше активно не тренироваться, а прогуляться на свежем воздухе, если это безопасно, или заняться медитацией или дыхательными практиками. Даже постоять спокойно 10 мин - уже хорошо.
- Следует вести регулярную половую жизнь.
- Исключить вредные привычки. Алкогольные напитки способствуют ароматизации тестостерона и метаболизации его в женские половые гормоны. Однако здесь есть исключение - сухое красное вино тормозит ароматазу, поэтому можно считать полезным его употребление в небольших количествах.
- Наполнить свой рацион полезной едой. Минимизировать быстрые углеводы (добавленный сахар, каши, фрукты, обработанные промышленные продукты).
- Нормализовать уровень витамина D.
- Сон 6-8 часов в полной тишине и тьме. Прекращайте скролить ленту за час до сна. Забудьте о любых экранах: телевизоре, ноутбуке, смартфоне. Они мешают выработке мелатонина, а значит, нарушают качество сна.
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