Як чоловік виявляє сильні почуття до жінки: 4 вірні ознаки

Чоловіки зазвичай небагатослівні у прояві своїх почуттів. Хтось не готовий ділитися через природну скритність і сором'язливість, а хтось вважає, що достатньо вчинків та відповідної поведінки.
Як чоловіки показують свою закоханість та захоплення жінкам - читайте у Styler нижче.
У суперечках між колегами він стає на ваш бік завжди. У будь-якій сварці він намагається вас захистити та закрити собою. Або навіть готовий використовувати фізичну силу, побачивши хуліганів на вулиці.
Або ж він береже вас від будь-якої негативної інформації, він природних катаклізмів, від тварин і навіть кидається в бій із нічними кошмарами, щоб виконати свою функцію – захистити від усього злого кохану жінку.
Коли чоловік ставить собі за мету завоювати жінку, від якої він без розуму, він шукає будь-який спосіб її порадувати. У хід йде абсолютно все - він запам'ятовує кожну дрібницю, яка подобається жінці й десь таємно записує всі бажання, щоб їх виконати.
Чоловік буде пам'ятати все, що допомагає вам отримати задоволення, комфорт, розслаблення та відпочинок. А ще намагатиметься жінку розсмішити – щоб викликати посмішку.
Зацікавлений чоловік намагатиметься вписувати кохану жінку у свої плани. І намагатися проводити з нею якнайбільше часу. У вас обідня перерва – запросить разом пообідати. Увечері запропонує підвезти додому після роботи.
Якщо у нього відрядження, він шукатиме можливість провести частину поїздки разом. Спланує спільну відпустку та багато іншого.
Коли чоловік має до жінки почуття, він так чи інакше проявляє свої ревнощі. І тут не про негативний прояв таких емоцій. Жінка для чоловіка - це нагорода, а значить він оберігатиме свою нагороду від посягань інших чоловіків.
Це не означає, що він кидатиметься з кулаками на будь-кого, хто виявить до жінки увагу. Але буде всією своєю поведінкою та виглядом показувати, що ви – його супутниця і він вас нікому не віддасть.
До речі, раніше ми писали про те, що чоловіки ніколи не вибачають жінкам.
А ще розповідали про те, чому зникає близькість у стосунках.