Як чоловік виявляє сильні почуття до жінки: 4 вірні ознаки

Він намагається вас захистити

У суперечках між колегами він стає на ваш бік завжди. У будь-якій сварці він намагається вас захистити та закрити собою. Або навіть готовий використовувати фізичну силу, побачивши хуліганів на вулиці.

Або ж він береже вас від будь-якої негативної інформації, він природних катаклізмів, від тварин і навіть кидається в бій із нічними кошмарами, щоб виконати свою функцію – захистити від усього злого кохану жінку.

Він намагається вас радувати

Коли чоловік ставить собі за мету завоювати жінку, від якої він без розуму, він шукає будь-який спосіб її порадувати. У хід йде абсолютно все - він запам'ятовує кожну дрібницю, яка подобається жінці й десь таємно записує всі бажання, щоб їх виконати.

Чоловік буде пам'ятати все, що допомагає вам отримати задоволення, комфорт, розслаблення та відпочинок. А ще намагатиметься жінку розсмішити – щоб викликати посмішку.

Він вписує жінку у свої плани

Зацікавлений чоловік намагатиметься вписувати кохану жінку у свої плани. І намагатися проводити з нею якнайбільше часу. У вас обідня перерва – запросить разом пообідати. Увечері запропонує підвезти додому після роботи.

Якщо у нього відрядження, він шукатиме можливість провести частину поїздки разом. Спланує спільну відпустку та багато іншого.

Він трохи ревнує

Коли чоловік має до жінки почуття, він так чи інакше проявляє свої ревнощі. І тут не про негативний прояв таких емоцій. Жінка для чоловіка - це нагорода, а значить він оберігатиме свою нагороду від посягань інших чоловіків.

Це не означає, що він кидатиметься з кулаками на будь-кого, хто виявить до жінки увагу. Але буде всією своєю поведінкою та виглядом показувати, що ви – його супутниця і він вас нікому не віддасть.