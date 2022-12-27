Ось чому зникає близькість у будь-яких стосунках: всього чотири помилки

Практично у всіх стосунках між людьми існує близькість. Це може бути дружба, романтичні стосунки, приятельські чи стосунки між подружжям. І часом буває так, що близькість зникає, без жодних видимих причин.

Чому таке відбувається і які 4 помилки роблять людей відстороненими та чужими, розповіла доктор філософії Валентина Стойчева на Psychology Today.

Чому близькість у стосунках важлива

Здорові стосунки сприяють соціальній підтримці, емоційному та фізичному благополуччю та емоційному регулюванню. І для збереження таких стосунків близькість є одним із важливих факторів.

Близькість у стосунках може руйнуватися повільно та поступово, якщо партнери не вміють один одного слухати, висловлювати свої бажання відкрито та говорити про проблеми відверто.

Позитивна прихильність має вирішальне значення для нашого розвитку та психологічного здоров'я. Завдяки близькості виробляється гормон окситоцин, який знижує ризик розвитку посттравматичного стресового розладу після травми.

Також окситоцин регулює імунну функцію, і допомагає загоювати рани та регенерувати тканини, пригнічує запалення та пов'язані зі стресом імунні розлади.

По суті, гормон, який значною мірою виробляється за близькості та зв'язку, буквально зцілює нас усередині.

Що руйнує близькість у стосунках

Психолог Джон Готтман назвав у своїй книзі фактори, які руйнують будь-які стосунки - "Чотири вершники апокаліпсиса стосунків". Це - критика, зневага, захист та стриманість.

Але існують і тонші, і навіть несвідомо мотивовані моделі поведінки у стосунках, які з часом призводять до зменшення близькості, посилення дистресу та почуття ізоляції.

Не висловлювати свої потреби. Багатьом з нас дуже складно заявляти про свої потреби - через виховання, важкі умови життя, психологічні та емоційні травми. Висловлювання потреб може бути лякаючим і здається, що ваш партнер буде пригнічений, на нього ляже вантаж ваших потреб і що найчастіше - ви боїтеся бути відкинутими.

Однак така поведінка по суті виключає партнера з вашого внутрішнього життя, а з іншого боку неявно вчить вас, що ви не гідні задоволення своїх потреб. Поступово така модель руйнує близькість та створює велику емоційну дистанцію між людьми.

Немає щирих вибачень чи вони звучать фальшиво. Правильно просити вибачення – це важлива навичка, якій вчать зазвичай у сім'ях. Якщо дорослі не перепрошували один перед одним, то й діти в майбутньому цього робити не стануть. Щирі вибачення зцілюють стосунки та підтверджують глибшу істину про людську природу - що ми можемо робити помилки.

Визнання помилок та вибачення сигналізують партнеру, що ми готові зіткнутися із важкими емоціями, які приходять із відповідальністю.

Також це повідомляє, що ми готові виконувати роботу над помилками після. І якщо ми цього не робимо, то партнери одержують сигнал, що не можуть довіряти нашій чесності.

Переспрямування занепокоєння. Зазвичай це виглядає так: "Я не знаю, чому тебе це турбує. Мене це зовсім не турбує" або: "Я можу робити ось це, але ти робиш ось так і це мене дратує".

Коли ми висловлюємо свою стурбованість, ми хочемо бути почутими та принести зміни у стосунки. Якщо партнер почувається некомфортно, то спроби звернутися з проханням чи питанням – це їхній спосіб боротьби за стосунки та спроба зменшити негативні емоції.

Якщо ви відповідаєте на прохання партнера обговорити якісь моделі вашої поведінки перенаправленням, то ризикуєте залишити його непочутим та самотнім. Це заважає конструктивному обговоренню та пригнічує бажання наблизитись до вас.

Нездатність розпізнати та відповісти взаємністю на спроби контакту. Ви приходите додому втомлені та розсіяні. Ваш партнер на вас чекав, він радий бачити й хоче щось з вами обговорити чи спланувати. Наприклад, вечерю у п'ятницю або похід у вихідні. А ви настільки втомилися, що не можете про це думати зараз. І відповідаєте, що не знаєте чи не можете прийняти рішення прямо зараз. Або кажете, що поговорите про це пізніше.

Такі відповіді правдиві та чесно передають ваші відчуття, але вони залишають партнера та його ентузіазм у підвішеному стані. Вам не обов'язково потрібно погоджуватися на все, що вам пропонують та брати на себе зобов'язання. Але відповідь на конкретне прохання розпливчастими фразами може створити дистанцію та нашкодити вашій близькості.

Коли партнер пропонує вам щось зробити разом, він пропонує близькість. Він сигналізує, що сумував, чекав і хоче провести час разом. У відповідь він хотів би почути, що ваші бажання збігаються. Нездатність розпізнати або відреагувати на сигнал, який сприяє встановленню зв'язку може подати посил, що ви не зацікавлені.