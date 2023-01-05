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Как мужчина проявляет сильные чувства к женщине: 4 верных признака

Какие признаки указывают на чувства мужчины к женщине (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мужчины обычно немногословны в проявлении своих чувств. Кто-то не готов делиться из-за природной скрытности и стеснительности, а кто-то считает, что достаточно поступков и соответствующего поведения.

Как мужчины показывают свою влюбленность и восхищение женщинам - читайте в Styler ниже.

Он старается вас защитить

В спорах между коллегами он становится на вашу сторону всегда. В любой ссоре он пытается вас защитить и как бы закрыть собой. Или даже готов использовать физическую силу при виде хулиганов на улице.

Или же он бережет вас от любой негативной информации, он природных катаклизмов, от животных и даже кидается в бой с ночными кошмарами, чтобы выполнить свою функцию - защитить от всего злого любимую женщину.

Он старается вас радовать

Когда мужчина ставит себе цель завоевать женщину, от которой он без ума, он ищет любой способ ее порадовать. В ход идет абсолютно все - он запоминает каждую мелочь, которая нравится женщине и где-то в тайне записывает все желания, чтобы их выполнить.

Мужчина будет помнить все, что помогает вам получить удовольствие, комфорт, расслабление и отдых. А еще будет стараться женщину рассмешить - чтобы вызвать улыбку.

Он вписывает женщину в свои планы

Заинтересованный мужчина будет стараться вписывать любимую женщину в свои планы. И стараться проводить с ней как можно больше времени. У вас обеденный перерыв - пригласит вместе пообедать. Вечером предложит подвезти домой после работы.

Если у него командировка, он поищет возможность провести часть поездки вместе. Спланирует совместный отпуск и многое другое.

Он немного ревнует

Когда мужчина испытывает к женщине чувства, он так или иначе проявляет свою ревность. И тут речь не о негативном проявлении таких эмоций. Женщина для мужчины - это награда, а значит он будет оберегать свою награду от посягательств других мужчин.

Это не значит, что он будет бросаться с кулаками на любого, кто проявит к женщине внимание. Но будет всем своим поведением и видом показывать, что вы - его спутница и он вас никому не отдаст.

Кстати, ранее мы писали о том, что мужчины никогда не прощают женщинам.

А еще рассказывали о том, почему исчезает близость в отношениях.

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