Як чистити антипригарний посуд, щоб зберегти його властивості: ключові поради

Посуд з антипригарним покриттям - незамінна річ на кухні. Однак антипригарний посуд вимагає ретельного очищення та догляду, щоб підтримувати його в ідеальному стані.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали поради про те, як правильно чистити посуд з антипригарним покриттям.
Очищення антипригарного посуду має свої особливості, адже поверхня чутлива до зовнішнього впливу:
Антипригарний посуд не можна мити жорсткими щітками (ілюстративне фото: Freepik)
Як почистити антипригарну поверхню покроково
При правильному митті, чистити антипригарний посуд доволі просто:
Як альтернативу агресивним побутовим мийним засобам для видалення жиру, що містять їдкі кислоти, спробуйте повністю натуральний варіант з харчової соди.
Посуд з антипригарним покриттям можна чистити пастою з соди (ілюстративне фото: Freepik)
Змішайте харчову соду з водою або оливковою олією, доки вона не набуде консистенції зубної пасти. Це чудовий варіант екологічно чистого засобу, який допомагає видалити пригорілий жир.
Проте, харчова сода є абразивною речовиною, тому не тріть і не скребіть нею сковороду - лише нанесіть пасту і зачекайте приблизно 15 хвилин.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Martha Stewart, AllRecipes, wikiHow.