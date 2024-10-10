Як чистити антипригарний посуд, щоб зберегти його властивості: ключові поради

Як правильно чистити антипригарний посуд

Очищення антипригарного посуду має свої особливості, адже поверхня чутлива до зовнішнього впливу:

Зачекайте, доки посуд з антипригарним покриттям охолоне, перш ніж мити його. Ніколи не занурюйте гарячу пательню в холодну воду, оскільки це може призвести до деформації.

Не варто мити антипригарний посуд в посудомийній машині, навіть якщо це зазначено виробником. Ручне миття безпечніше і допомагає зберегти покриття.

Завжди мийте посуд після кожного використання. Це допоможе легше прибрати жир і запобігатиме можливим подряпинам при очищенні застарілого бруду.

Не використовуйте гарячу воду для миття антипригарного посуду, краще використовувати воду кімнатної температури. Висока температура може скоротити термін служби пательні та каструль з антипригарним покриттям.

Використовуйте м'які засоби для миття посуду. Агресивні засоби можуть пошкодити антипригарне покриття.

Уникайте використання абразивних і металевих губок. Сталева вата і навіть жорсткі пластикові щітки для чищення можуть завдати шкоди антипригарному покриттю вашого посуду.

Антипригарний посуд не можна мити жорсткими щітками (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб найкраще видалити бруд і жир, використовуйте нейлонову або мікрофіброву ганчірку чи губку.

Переконайтеся, що антипригарний посуд повністю сухий, перш ніж зберігати його, щоб запобігти накопиченню вологи та утворенню іржі. Тож зачекайте, доки посуд висохне, або витріть його рушником.

Як почистити антипригарну поверхню покроково

При правильному митті, чистити антипригарний посуд доволі просто:

спершу замочіть посуд на 10-15 хвилин в теплій мильній воді, наливши в раковину приблизно 1 ч. л. засобу для миття посуду;

помийте посуд, використовуючи м'яку губку;

ще раз промийте посуд з антипригарним покриттям теплою водою;

витріть поверхню м'якими рушниками або серветками.

Як альтернативу агресивним побутовим мийним засобам для видалення жиру, що містять їдкі кислоти, спробуйте повністю натуральний варіант з харчової соди.

Посуд з антипригарним покриттям можна чистити пастою з соди (ілюстративне фото: Freepik)

Змішайте харчову соду з водою або оливковою олією, доки вона не набуде консистенції зубної пасти. Це чудовий варіант екологічно чистого засобу, який допомагає видалити пригорілий жир.

Проте, харчова сода є абразивною речовиною, тому не тріть і не скребіть нею сковороду - лише нанесіть пасту і зачекайте приблизно 15 хвилин.