7 лайфхаків, які допоможуть почистити мікрохвильовку без тертя

З часом будь-яка чиста мікрохвильовка стає брудною через постійне розігрівання різноманітної їжі. Зазвичай стійкий жир необхідно відтирати від стінок приладу. Але існують лайфхаки, які допоможуть швидко почистити мікрохвильовку.

Прокип'ятити воду

Незначні забруднення можна розм'якшити парою. Для цього налийте в миску, яку можна використовувати в мікрохвильовці, воду та поставте прилад на декілька хвилин, щоб вода закипіла.

Посуд з водою рекомендують залишити в закритій мікрохвильовці приблизно на 5 хвилин, щоб пара розм'якшила жир. Тоді його можна легко витерти м'якою ганчіркою.

Прокип'ятити воду з засобом для миття посуду

Для більш стійких забруднень пари від води може бути недостатньо. Один з лайфхаків - додати засіб для миття посуду. Для цього наповніть миску для мікрохвильової печі 1 склянкою води та влийте 1 ч. л. засобу для миття посуду.

Нагрівайте суміш у мікрохвильовій печі близько двох хвилин, щоб утворилася пара, але не доводьте рідину до кипіння. Дайте суміші настоятися протягом трьох хвилин, перш ніж відкрити мікрохвильовку.

Обережно дістаньте миску за допомогою кухонних рукавиць і витріть мікрохвильовку зсередини паперовими рушниками.

Прокип'ятити воду з харчовою содою

Оскільки харчова сода є м'яким лугом, вона ідеально підходить для видалення жиру та інших забруднень у вашому домі, зокрема й тих, що могли накопичитися у мікрохвильовій печі.

Щоб почистити мікрохвильовку харчовою содою без тертя, наповніть миску для мікрохвильовки 1 склянкою води і 2 ст. л. соди, поставте її в мікрохвильову піч і встановіть таймер на три-п'ять хвилин.

Це усуне неприємні запахи і відпарить стійкі плями. Потім протріть мікрохвильовку ганчіркою.

Змочити оцтом

Очищення оцтом - це надійний метод для багатьох речей у домі, включаючи мікрохвильову піч. Оцет має антимікробні та антибактеріальні властивості і очистить вашу мікрохвильову піч від будь-яких неприємних мікроорганізмів, які можуть ховатися в залишках старої їжі.

Для цього способу обприскайте внутрішню частину мікрохвильовки білим оцтом, залиште засіб на 15 хвилин, а потім протріть поверхню ганчіркою з мікрофібри, промиваючи ганчірку під час протирання. Зніміть, вимийте і висушіть скляну пластину і встановіть на місце.

Оцет розщеплює жир на стінках мікрохвильовки (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо у вас немає під рукою дистильованого білого оцту, ви можете використати яблучний оцет, дотримуючись методики.

Прокип'ятити оцет

Якщо забруднення досить стійкі, оцет можна прокип'ятити, щоб пара розчинила жир. Наповніть миску для мікрохвильової печі 2 склянками води, додайте 2 ст. л. білого оцту.

Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, якщо хочете залишити приємний аромат - єдиним недоліком очищення оцтом є сильний запах, який він залишає після себе. Потім поставте мікрохвильовку на 2-3 хвилини на високу потужність.

Дістаньте миску в кухонних рукавичках. Змочіть чисту ганчірку в чаші і витріть жир і бруд.

Прокип'ятити воду з лимоном

Лимон містить кислоту, яка також може допомогти позбутися бруду в мікрохвильовці без тертя. Наповніть скляну миску 3-4 склянками гарячої води, потім наріжте лимон на шматочки, вкиньте їх у воду.

Поставте миску з водою і лимонами в мікрохвильовку приблизно на 3-5 хвилин, поки вода не закипить. Зачекайте, доки пара розчинить бруд - не відкривайте дверцята принаймні п'ять хвилин.

Якщо через цей час бруд не розчинився, поставте воду в мікрохвильовку ще на хвилину, зачекайте, а потім протріть брудну поверхню вологою ганчіркою з мікрофібри.

Прокип'ятити воду з лимонним соком

Натуральний лимон можна замінити концентрованим магазинним лимонним соком. Для цього в тарілку з 3-4 склянками гарячої води потрібно влити 2-3 ст. л. лимонного соку.

Увімкніть мікрохвильовку на 3-5 хвилин, щоб вода закипіла. Зачекайте приблизно 5 хвилин, не відчиняючи дверцята приладу, а потім витріть жир ганчіркою.