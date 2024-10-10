Как чистить антипригарную посуду, чтобы сохранить ее свойства: ключевые советы

Посуда с антипригарным покрытием - незаменимая вещь на кухне. Однако антипригарная посуда требует тщательной очистки и ухода, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии.
РБК-Украина (проект Styler) собрали советы о том, как правильно чистить посуду с антипригарным покрытием.
Очистка антипригарной посуды имеет свои особенности, ведь поверхность чувствительна к внешнему воздействию:
Антипригарную посуду нельзя мыть жесткими щетками (иллюстративное фото: Freepik)
Как почистить антипригарную поверхность
При правильном мытье чистить антипригарную посуду довольно просто:
В качестве альтернативы агрессивным бытовым моющим средствам для удаления жира, содержащих едкие кислоты, попробуйте полностью натуральный вариант из пищевой соды.
Посуду с антипригарным покрытием можно чистить пастой из соды (иллюстративное фото: Freepik)
Смешайте пищевую соду с водой или оливковым маслом, пока она не приобретет консистенцию зубной пасты. Это отличный вариант экологически чистого средства, которое помогает удалить пригоревший жир.
Однако пищевая сода является абразивным веществом, поэтому не трите и не скребите ею сковороду - только нанесите пасту и подождите примерно 15 минут.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно чистить индукционную плиту.
Читайте также о 7 лайфхаках, как почистить микроволновку без трения.
При написании материала использовались следующие источники: Martha Stewart, AllRecipes, wikiHow.