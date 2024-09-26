Чим чистити індукційну плиту, щоб не пошкодити поверхню

Приготування їжі на індукційній варильній поверхні неминуче супроводжуватиметься бризками та розливами. Але почистити індукційну плиту можна доволі легко.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як чистити індукційну плиту, щоб не пошкодити поверхню.

Особливості чищення індукційної плити

Індукційні варильні панелі виготовлені з непористого керамічного скла і використовують електромагнітну енергію для безпосереднього нагрівання сумісного посуду.

Поверхня охолоджується набагато швидше, ніж у звичайних варильних панелей, а повністю пласка поверхня полегшує процес чищення, не залишаючи жодних куточків і заглиблень.

Крім того, оскільки нагрівається каструля, а не сама плита, поверхні навколо неї залишаються прохолодними, що запобігає прилипанню та пригоранню всього, що випадає з каструлі.

Вважається, що через це індукційні варильні поверхні найлегше чистити з усіх плит. Проте краще очистити плиту якомога швидше, а не чекати, поки все застигне за деякий час.

Щоб запобігти пошкодженню індукційної варильної поверхні, не використовуйте такі речі під час очищення:

сталева вата;

щітки зі сталевою щетиною;

абразивні порошки;

хлорний відбілювач

засоби для видалення іржі;

аміак.

Абразивні засоби для очищення, такі як текстуровані губки або сталева вата, не підходять для цих варильних панелей, оскільки вони легко дряпаються. Останнє, що комусь потрібно на цих гладеньких поверхнях - це подряпини або білі плями.

Чим чистити індукційну плиту

Для очищення поверхні індукційної плити можна використовувати звичайне мило, оцет і харчову соду або спеціалізовані засоби. Але використовуйте саме водний розчин соди, а не пасту, щоб не подряпати поверхню.

Крім цього, можна використовувати спеціальні засоби для чищення, розроблені для чищення індукційної плити.

Щоб видалити бруд з індукційної плити, краще використовувати теплу воду - як зазначають, вона ефективніше видаляє жир, аніж холодна вода.

Чистити індукційну плиту потрібно неабразивними засобами (ілюстративне фото: GettyImages)

Незалежно від того, який спосіб ви оберете, переконайтеся, що у вас є принаймні дві ганчірки з мікрофібри або подібної м'якої тканини, чи губки.

Як чистити індукційну плиту правильно

Перед чищенням переконайтеся, що варильна поверхня прохолодна, але не чекайте занадто довго, оскільки деякі плями, особливо від цукру, тим важче видалити, чим довше вони залишаються.

Щоб видалити пригорілий жир або залишки їжі, зачекайте, поки варильна поверхня охолоне. Водночас вона має бути теплою, але не гарячою на дотик. Потім тримайте скребок якомога рівніше, щоб видалити залишки жиру, не подряпавши скло.

Після цього розпорошіть на індукційну варильну поверхню очищувальний розчин або суміш розведеного оцту. Залиште розчин на 10-15 хвилин, а потім протріть поверхню м'якою ганчіркою або губкою для чищення.

За допомогою неабразивної губки потріть забруднені ділянки, доки залишки не розпушаться. Прополощіть ганчірку, відтисніть рідину і витріть залишки засобу для чищення індукційної плити.

Незалежно від того, який метод ви використовуєте, після закінчення очищення плити відполіруйте поверхню сухою ганчіркою невеликими круговими рухами.

Щоденний догляд допоможе зберегти поверхню індукційної плити блискучою та гладенькою. Якщо забруднення незначне, зачекайте, поки варильна поверхня охолоне, і очистьте її поверхню вологою губкою з мийним засобом.

У разі сильного забруднення або стійкого нагару скористайтеся неабразивним мийним засобом і скребком, щоб позбутися забруднень.