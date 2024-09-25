Чому вам варто обрати сіамського кота? Дивовижні факти про цих тварин

Історія сіамських котів

Сіамські коти походять з Таїланду та мають цікавий спадок. Ця порода вперше згадується в древніх манускриптах під назвою *Tamra Maew* (Книга віршів про котів). Частина цих рукописів зберігається в Національній бібліотеці Таїланду, тоді як інші можна знайти в Британській бібліотеці та Національній бібліотеці Австралії.

Королівська сім'я Таїланду високо цінувала сіамських котів, вважаючи, що вони можуть приймати душі померлих, супроводжуючи їх у потойбічному житті. Ці коти також виконували роль охоронців трону, захищаючи короля від будь-якої загрози.

Перша пара сіамських котів, Фо та Мія, яка потрапила в Європу наприкінці 1800-х років належала Оуену Гулду На першій сучасній виставці котів у 1871 році журналісти назвали сіамців "неприродними, кошмарними котами". Проте, всупереч цим критичним відгукам, сіамські коти швидко здобули популярність і стали однією з найулюбленіших порід у Європі та Північній Америці в XIX столітті.

Зовнішній вигляд сіамських котів

Сіамські коти вражають своїм елегантним виглядом. Вони мають коротку, гладку шерсть і відомі своїми яскравими блакитними очима. Їхні мордочки та кінцівки зазвичай темніші, а вуха - загострені, що підкреслює їхні витончені риси. Довгі хвости додають котам граційності та стилю.

Варіанти забарвлення сіамських котів різноманітні. Найпоширеніші - це блакитний, шоколадний і ліловий пойнт. Вони належать до категорії "колор-пойнтових" котів, що означає, що їхня шерсть має пігментацію тільки в холодніших частинах тіла, таких як вуха, лапи та хвіст.

Цікаво, що більшість сіамських котів народжуються абсолютно білими. Їхні характерні плями з'являються лише через кілька тижнів після народження. Через свої блакитні очі умовах слабкого освітлення сіамці можуть мати певні труднощі з зором.

Існує легенда, що сіамські коти були обрані для охорони золотого кубка. Саме їх пильна увага до кубка нібито спричинила косоокість, а звичка обхоплювати кубок хвостами призвела до вигинів. Ці особливості стали характерними для породи через селекційний процес.

Особистість сіамських котів

Сіамські коти відрізняються яскравою особистістю і комунікабельністю. Вони із задоволенням супроводжують своїх власників по всьому дому, привітно зустрічають гостей і швидко знаходять спільну мову з іншими домашніми тваринами.

Ці коти ласкаві та розумні, а допитливість робить їх чудовими учнями. Сіамці легко піддаються дресуванню і часто люблять грати в "принеси". Вони також славляться своєю галасливою натурою, адже мають гучний і глибокий голос і часто "спілкуються" з людьми.

Сіамських котів часто порівнюють із собаками через їхню ігрову активність і сильну прив’язаність до власників. Вони обожнюють увагу людей, що допомагає їм підтримувати фізичну та розумову форму. Гра є невіддільною частиною їхнього життя.

Однак варто пам’ятати, що сіамські коти не люблять залишатися наодинці. Якщо їх залишити без уваги та іграшок, вони можуть знайти собі розваги, які не завжди приємні для власників. Тому, якщо у вас насичене життя і ви проводите багато часу поза домом, доцільно подумати про придбання ще одного вихованця, щоб скласти компанію вашій сіамській кішці.