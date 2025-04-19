Як часто потрібно робити вологе прибирання, щоб не захворіти: ви про це не знали!

Регулярне вологе прибирання - це не лише про чистоту, а й про здоров’я. У період вірусів, алергій та активного пилу в повітрі, підтримка чистоти у помешканні відіграє ключову роль у зміцненні імунітету та профілактиці хвороб.

Як часто треба наводити лад, щоб справді захистити себе та родину - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як часто радять прибирати лікарі?

За рекомендаціями лікарів-епідеміологів, вологе прибирання слід проводити щонайменше 2–3 рази на тиждень, а в ідеалі - щодня в періоди епідемій, активного цвітіння рослин або якщо вдома є діти, алергіки чи люди похилого віку.

Найбільше пилу та мікробів накопичується на підлозі, стільницях, підвіконнях та у важкодоступних куточках. У повітрі осідають частинки бруду, шерсть тварин, пилок, спори грибків та віруси. Регулярне вологе прибирання допомагає не лише позбутися пилу, а й значно знизити ризик захворювань дихальної системи, алергій і навіть простуд.

Де треба прибирати дуже ретельно?

Особливо уважно потрібно ставитися до прибирання в спальні, дитячій кімнаті та кухні. Тут рекомендовано протирати поверхні вологою ганчіркою щонайменше через день. Якщо в домі є тварини або багато текстилю (килими, штори, подушки), чистити потрібно ще частіше.

Додатково важливо провітрювати приміщення 2–3 рази на день і регулярно міняти воду для миття, щоб не розносити мікроби ще більше.

Згідно з дослідженнями, регулярне вологе прибирання може знизити рівень побутових алергенів до 60% та значно зменшити ризик респіраторних захворювань, особливо у дітей.

Пам’ятайте: вологе прибирання - це простий, але ефективний спосіб зберегти здоров’я всієї родини. І навіть 10 хвилин щодня можуть мати величезне значення.