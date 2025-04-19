Как часто нужно делать влажную уборку, чтобы не заболеть: вы об этом не знали!

Регулярная влажная уборка - это не только о чистоте, но и о здоровье. В период вирусов, аллергий и активной пыли в воздухе, поддержание чистоты в доме играет ключевую роль в укреплении иммунитета и профилактике болезней.

Как часто надо наводить порядок, чтобы действительно защитить себя и семью - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как часто советуют убирать врачи?

По рекомендациям врачей-эпидемиологов, влажную уборку следует проводить минимум 2-3 раза в неделю, а в идеале - ежедневно в периоды эпидемий, активного цветения растений или если дома есть дети, аллергики или пожилые люди.

Больше всего пыли и микробов скапливается на полу, столешницах, подоконниках и в труднодоступных уголках. В воздухе оседают частицы грязи, шерсть животных, пыльца, споры грибков и вирусы. Регулярная влажная уборка помогает не только избавиться от пыли, но и значительно снизить риск заболеваний дыхательной системы, аллергий и даже простуд.

Где надо убирать очень тщательно?

Особенно внимательно нужно относиться к уборке в спальне, детской комнате и кухне. Здесь рекомендовано протирать поверхности влажной тряпкой минимум через день. Если в доме есть животные или много текстиля (ковры, шторы, подушки), чистить нужно еще чаще.

Дополнительно важно проветривать помещение 2-3 раза в день и регулярно менять воду для мытья, чтобы не разносить микробы еще больше.

Согласно исследованиям, регулярная влажная уборка может снизить уровень бытовых аллергенов до 60% и значительно уменьшить риск респираторных заболеваний, особенно у детей.

Помните: влажная уборка - это простой, но эффективный способ сохранить здоровье всей семьи. И даже 10 минут ежедневно могут иметь огромное значение.