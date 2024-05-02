Як часто потрібно поливати город, щоб був великий урожай

Наслідки недостатнього поливу

Садівниця Ненсі Кнаусс розповіла, що найбільша і найпоширеніша помилка - дуже малий або без міри рясний полив рослин. Якщо полив слабенький - великого врожаю не буде.

Дефіцит води під час спекотного посушливого літа призведе до гибелі рослин. В рази падає урожай капусти, огірки виростають гіркими, а перець залишається без листя.

Також варто врахувати тип ґрунту у саду. Більш піщані ґрунти потрібно буде поливати частіше. Щільні ґрунти довше утримують вологу.

До того ж небезпечний і застій води. Це веде до того, що значно підвищується кислотність ґрунту. У такому ґрунті коренева система рослин швидко загниває, і перекривається доступ до кисню. Коріння не в змозі передавати воду, поживні і корисні речовини далі, наверх.

Для усунення цієї проблеми необхідно зробити невеликі борозенки, щоб зайва вода пішла.

Коли та як часто поливати

Поливати город рекомендовано в правильний час доби.

Уникайте поливу в обід, оскільки в цей час сонце знаходиться на піку, і вода випаровується. Також не слід поливати занадто пізно ввечері, адже це може призвести до загнивання коренів. Ідеальним є полив вашого саду вранці.

Важливо, що графік поливу залежить від кліматичних особливостей місцевості, виду овочів та ваших можливостей. Загальна порада - 1 раз на 2 доби для рослин у відкритому ґрунті і 2 рази на добу для тепличних.

Правила поливу

Зокрема, ескорти рекомендують дотримуватись таких порад: