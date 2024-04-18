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Коли категорично не можна садити часник, щоб він не згнив у землі

Четвер 18 квітня 2024 11:38
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Коли категорично не можна садити часник, щоб він не згнив у землі Фото: Коли не можна садити часник (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Багато городників садять часник двічі на рік. Навесні настає час для посадки ярого часнику. Ярий часник має м'якший смак, ніж озимий. Також весняний часник менше хворіє і практично не страждає від шкідників.

Коли категорично не можна садити часник в грунт - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли садити ярий часник

Посадка ярого часнику відбувається у весняний період, коли ґрунт достатньо прогріється, зазвичай це станеться в квітні або на початку травня. Досвідчені городники завжди орієнтуються на погоду, оскільки для успішного росту часнику важливо, щоб ґрунт був достатньо прогрітий - від 6 до 8 градусів тепла.

Важливо не затягувати з посадкою, оскільки ярий часник має триваліший період вегетації - приблизно 90-100 днів, порівняно з озимим часником, який росте протягом 75-90 днів. Це означає, що часнику потрібен достатній час, щоб набрати сил для росту та розвитку голівок. Тому важливо вчасно посадити ярий часник, щоб забезпечити йому необхідні умови для успішного вирощування.

Що кажуть народні прикмети?

Народні прикмети вказують, що часник слід садити після свята Благовіщення, коли, за віруванням, Господь благословить землю. У 2024 році, за новим церковним календарем, свято Благовіщення припадає на 25 березня, а за старим календарем - на 7 квітня.

Згідно з народними прикметами, до цього святкового періоду не рекомендується сіяти часник. Однак, щоб уникнути непорозумінь і неприємностей, краще також враховувати погодні умови та інші фактори, які можуть вплинути на успішність посадки.

Читайте також, які сорти кабачків варто посадити на городі, щоб отримати врожай.

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