Как часто нужно поливать огород, чтобы был большой урожай

Последствия недостаточного полива

Садовница Нэнси Кнаусс рассказала, что самая большая и распространенная ошибка - очень малый или без меры обильный полив растений. Если полив слабенький - большого урожая не будет.

Дефицит воды во время жаркого засушливого лета приведет к гибели растений. В разы падает урожай капусты, огурцы вырастают горькими, а перец остается без листьев.

Также следует учесть тип грунта в саду. Более песчаные почвы нужно будет поливать почаще. Плотные почвы дольше удерживают влагу.

К тому же опасен и застой воды. Это приводит к тому, что значительно повышается кислотность почвы. В такой почве корневая система растений быстро загнивает и перекрывается доступ к кислороду. Корни не могут передавать воду, питательные и полезные вещества дальше, наверх.

Для устранения этой проблемы необходимо сделать небольшие бороздки, чтобы лишняя вода ушла.

Когда и как часто поливать

Поливать огород рекомендовано в правильное время суток.

Избегайте полива в обед, так как в это время солнце находится на пике, и вода улетучивается. Также не следует поливать слишком поздно вечером, ведь это может привести к загниванию корней. Идеален полив вашего сада утром.

Важно, что график полива зависит от климатических особенностей местности, вида овощей и ваших возможностей. Общий совет - 1 раз в 2 суток для растений в открытом грунте и 2 раза в сутки для тепличных.

Правила полива

В частности, эскорты рекомендуют следовать следующим советам: