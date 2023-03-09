Як часто потрібно пилососити та мити підлогу: вчені дали точну відповідь

Складна формула пилу

Те, що ми звикли називати пилом – це тверді частинки розміром від 10 до 0,01 мікрона. Якщо вони менше ніж 10 мкм, то здатні вільно переміщатися у просторі й навіть просто літати у повітрі. Коли вони досягають 50 мкм, починають поступово осідати на різних поверхнях.

Пил не з'являється сам собою, хоча нам часом саме так і здається. Частинки формуються з вовни, лупи, пір'я – від життєдіяльності людини та домашніх тварин. Додайте сюди частинки комах, мошок, які часом кружляють над квітами або на кухні.

Ще пил формується із фрагментів волосся та шкіри людини, частинок нейлону, скловолокна, тканин, паперу – всього, що ми використовуємо в побуті. У пил трансформуються навіть дрібні частинки матеріалів, з яких зроблено наше житло, стіни, підлога, стеля.

Але найнеприємніше - у пилу живуть мікроскопічні пилові кліщі. Вони є у будь-якій квартирі, і дуже давно. І небезпечні не вони самі, а їхні відходи життєдіяльності.

Крім того, порошинки здатні вбирати в себе будь-які речовини, які потрапляють у квартиру. А в таких частках можна знайти безліч органічних сполук та майже всю таблицю Менделєєва.

Як часто потрібно прибирати у квартирі

Вчені провели дослідження та вивчили стан кількох тисяч квартир. Аналіз показав, що вологе прибирання дійсно ефективне - кількість пилових частинок у повітрі знижується. Проте вже три дні їх число знову стає незмінним.

Це означає, що пилососити або протирати підлогу варто двічі на тиждень. І таке прибирання має також включати прибирання пилу на всіх поверхнях. Особливо, якщо в будинку є домашні тварини та маленькі діти.

Чому не варто бігати з пилососом та ганчіркою щодня

Мікробіолог Джейсон Тетро вважає, що надмірно захоплюватися наведенням чистоти в будинку не варто. І оголошувати війну всім мікроорганізмам у будинку теж не потрібно.

Річ у тому, що життя в стерильних умовах, по суті, потрібне лише людям з ослабленим імунітетом. Всім іншим навіть потрібно, щоб якась частина мікробів була присутня у навколишньому середовищі.

Особливо там, де є діти – імунітет дитини лише вчиться зустрічатися з різними факторами зовнішньої загрози, і стерильна чистота на користь не піде.

Що рекомендують фахівці:

Постільна білизна – потрібно міняти 1 раз на тиждень, у крайньому разі – 1 раз на два тижні. По можливості – частіше міняти наволочки на подушках.

Раковини - мити та дезінфікувати варто щодня, навіть якщо вони чисті на вигляд. Раз на тиждень – обробка спеціальними засобами.

Килими – раз на тиждень обробляти щіткою, пилососом – за потребою.

Підлоги – в кімнатах та спальнях мити потрібно 1-2 рази на тиждень, на кухні – частіше. Взимку можна мити трохи рідше, влітку – частіше.

Душова кабіна або ванна - не рідше одного разу на два тижні. Фіранки, штори, скло - раз на тиждень, щоб не було цвілі.

Рушники – кухонні варто міняти 1-2 рази на тиждень, душові – раз на 7-10 днів.

Дверні ручки - їх потрібно протирати не рідше 1 разу на тиждень, особливо на дверях у кухню, ванну та в туалеті.