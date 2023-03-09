Как часто нужно пылесосить и мыть пол: ученые дали точный ответ

Сложная формула пыли

То, что мы привыкли называть пылью - это твердые частицы размером от 10 до 0,01 микрона. Если они меньше 10 мкм, то способны свободно перемещаться в пространстве и даже просто витать в воздухе. Когда они достигают 50 мкм, то начинают постепенно оседать на разных поверхностях.

Пыль не появляется сама по себе, хотя нам порой именно так и кажется. Частицы формируются из шерсти, перхоти, перьев - от жизнедеятельности человека и домашних животных. Добавьте сюда частицы насекомых, мошек, которые кружатся порой над цветами или на кухне.

Еще пыль формируется из фрагментов волос и кожи человека, частиц нейлона, стекловолокна, тканей, бумаги - всего, что мы используем в быту. В пыль трансформируются даже мелкие частицы материалов, из которых сделано наше жилье, стены, пол, потолок.

Но самое неприятное - в пыли живут микроскопические пылевые клещи. Они есть в любой квартире, и очень давно. И опасны не они сами, а их отходы жизнедеятельности.

Кроме того, пылинки способны впитывать в себя любые вещества, которые попадают в квартиру. А в таких частицах можно найти множество органических соединений и почти всю таблицу Менделеева.

Как часто нужно убирать в квартире

Ученые провели исследование и изучили состояние нескольких тысяч квартир. Анализ показал, что влажная уборка действительно эффективна - количество пылевых частиц в воздухе снижается. Однако уже три дня их число снова становится прежним.

Это значит, что пылесосить или протирать пол стоит дважды в неделю. И такая уборка должна также включать в себя уборку пыли на всех поверхностях. Особенно, если в доме есть домашние животные и маленькие дети.

Почему не стоит бегать с пылесосом и тряпкой ежедневно

Микробиолог Джейсон Тетро считает, что чрезмерно увлекаться наведением чистоты в доме не стоит. И объявлять войну всем микроорганизмам в доме тоже не нужно.

Дело в том, что жизнь в стерильных условиях по сути нужна только людям с ослабленным иммунитетом. Всем остальным даже нужно, чтобы какая-то часть микробов присутствовала в окружающей среде.

Особенно там, где есть дети - иммунитет ребенка только учится встречаться с различными факторами внешней угрозы, и стерильная чистота на пользу не пойдет.

Что рекомендуют специалисты:

Постельное белье - нужно менять 1 раз в неделю, в крайнем случае - 1 раз в две недели. По возможности - чаще менять наволочки на подушках.

Раковины - мыть и дезинфицировать стоит ежедневно, даже если они чистые на вид. Раз в неделю - обработка специальными средствами.

Ковры - раз в неделю обрабатывать щеткой, пылесос - по необходимости.

Полы - в комнатах и спальнях мыть нужно 1-2 раза в неделю, на кухне - чаще. Зимой можно мыть немного реже, летом - чаще.

Душевая кабина или ванна - не реже одного раза в две недели. Занавески, шторы, стекла - раз в неделю, чтобы не было плесени.

Полотенца - кухонные стоит менять 1-2 раза в неделю, душевые - раз в 7-10 дней.

Дверные ручки - их нужно протирать не реже 1 раза в неделю, особенно на дверях в кухню, ванную и в туалете.