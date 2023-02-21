Ми все робили неправильно. Які поверхні не можна протирати серветками з мікрофібри

Зручні та прості у застосуванні серветки з мікрофібри міцно увійшли в наше життя. Такі серветки ми використовуємо для прибирання житла, кухні та навіть для миття машин. Однак не скрізь мікрофібра буде ефективна, а в деяких випадках може пошкодити поверхню.

Для яких поверхонь не можна використовувати серветки з мікрофібри – читайте у матеріалі нижче.

Користь серветок з мікрофібри

Такі серветки добре видаляють бруд, вони вбирають вологу, не залишають розводів. Ще такі серветки мають хорошу якість для збереження навколишнього середовища - при їх використанні можна не додавати різні хімічні засоби для прибирання.

Крім того, вони служать довго, більшість з них можна випрати та знову використовувати. А значить у сміття вони потрапляють значно рідше за інші засоби для прибирання житла.

Де не можна використовувати серветки з мікрофібри

З особливою обережністю серветки з мікрофібри варто використовувати для миття скла та дзеркал – є ризик залишити неприємні мікротріщини, які згодом зіпсують ваші поверхні.

Фахівці рекомендують для такого прибирання брати серветки з мікрофібри, які виготовлені із нетканого матеріалу. Це дозволить запобігти появі подряпин. Якщо такої під руками немає, то краще взяти м'яку тканину та розчин на основі спирту.

Не варто мити такою серветкою:

Дзеркала

Поверхні з лаковим покриттям та глянцевим фасадом

Поверхні з дорогоцінних металів

Поверхні зі срібла чи міді

Дерев'яні поверхні, які просочені маслом

Пластикові поверхні

Окуляри із пластиковими лінзами

Серветки з мікрофібри мають абразивний ефект на декількох гранях і їх ефект схожий з роботою дуже дрібного наждачного паперу. Вони можуть залишати подряпини, і згодом поверхня стане тьмяною.

Як очищати серветками з мікрофібри

Серветки для прибирання потрібно використовувати тільки в вологому вигляді - не сухими, і не мокрими. У волокнах накопичується стільки води, що мікрофібра не може вбирати бруд. Бажано не використовувати теплу воду.

Проводити по поверхні потрібно тільки з невеликим натиском, тому що пил і бруд видаляються набагато краще, ніж при притисканні тканини волокон один до одного.