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Как часто нужно менять домашние тапочки: вы этого точно не знали

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Четверг 20 июля 2023 15:41
Как часто нужно менять домашние тапочки: вы этого точно не знали Как часто и почему нужно менять домашние тапочки (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Комнатные тапочки - такая же личная вещь, как зубная щетка, расческа, постельное белье, полотенце и другие предметы гигиены. Но большинство людей даже не подозревают, что комнатные домашние тапочки нужно менять часто.

Как часто нужно менять домашнюю обувь и по каким признакам понять, что нужны новые тапочки - читайте в материале Styler.

Почему тапочки нужно менять регулярно

Мы приходим домой и с довольствием снимаем уличную обувь, чтобы погрузить ноги в мягкие и удобные домашние тапочки. И чаще всего мы не задумываемся о том, сколько же нам служит домашняя обувь. Порой мысль о новых тапочках приходит нам в голову только, когда старые просто стали разваливаться на ногах.

А специалисты утверждают, что именно долгое ношение тапочек способствует распространению различных грибковых инфекций. Плохая вентиляция и ненатуральные материалы могут вызвать проблемы со стопой, с ногтями, кожей на ногах. А еще в них накапливается грязь, пыль и множество бактерий.

В этой обуви человек проводит очень много времени, порой больше, чем в любой другой. Поэтому тапочки нужно не только часто менять, но и регулярно обрабатывать - стирать, дезинфицировать, мыть. Обработка раз в неделю дезинфицирующими средствами или стирка позволит вам продлить срок пользования.

Когда тапочки нужно менять

Специалисты рекомендуют менять тапочки раз в 6-8 месяцев, если вы носите только одну пару постоянно. При ношении такой обуви более 12 часов ежедневно, стоит задуматься о смене тапочек раз в квартал.

Также рекомендуется иметь две пары тапочек - теплые, для холодного периода и летние.

Основные признаки необходимости замены:

  • Неприятный запах, который не исчезает после стирки
  • Внешний вид оставляет желать лучшего
  • Обувь деформирована
  • На тапочках появились дыры, порезы
  • Пятна с тапочек уже ничем не выводятся
  • Подошва стоптана на одну сторону

Если все выше перечисленные признаки о ваших тапочках, то стоит поменять домашнюю обувь как можно скорее.

Как правильно выбирать домашние тапочки

При выборе обуви для дома отдавайте предпочтение натуральным материалам. Чем больше синтетики - тем быстрее вам придется их заменить. Даже резиновые тапки стоит подбирать из более качественного материала.

Важна также и сама форма обуви - она должна облегать ногу, подходить по размеру, иметь удобную подошву, которая не будет деформировать стопу.

Малышам, к примеру, часто выбирают тапочки с задниками, которые фиксируют ногу и имеют ортопедическую подошву.

Кроме того, тапочки должны пропускать воздух, а подошва не должна скользить по плитке в ванной или на мокром полу.

Кстати, ранее мы писали о том, почему одежду при стирке нужно выворачивать наизнанку.

А еще рассказывали о том, как понять, что пришло время поменять посуду и кухонные инструменты.

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