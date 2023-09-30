Як часто і коли треба перезавантажувати телефон, щоб він працював на всі 100: ефективні поради

В умовах широкомасштабної російсько-української війни дуже важливо в будь-якому випадку залишатися на зв’язку. Швидше за все, всі користувачі смартфонів на певному етапі стикалися з ситуацією, коли їхній пристрій починав "глючити" або працювати повільніше, ніж зазвичай.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли і як часто потрібно перезавантажувати смартфон з посиланням на Technology Org.
У більшості випадків перезавантаження телефона - перше, що треба зробити при виявленні будь-яких проблем із пристроєм. Однак іноді ми перегинаємо палицю з цим, призводячи ще до серйозніших проблем. Тому виникає логічне запитання - як часто потрібно перезавантажувати свій гаджет.
У всіх цих випадках відбувається автоматичний перезапуск телефону або ж користувачі самостійно натискають кнопку на бічній панелі смартфона і користуються функцією «перезавантаження».
Фахівці радять перезавантажувати смартфон не рідше одного разу на тиждень. Краще один раз на кілька тижнів. Це допоможе позбутися перегріву, "гальмування" системи, звільнити оперативну пам’ять і запобігти роботі енергоємних додатків у фоновому режимі.
Як правило, телефон завжди перебуває в режимі користування або в режимі очікування. Тому деякі користувачі задають питання, що краще - перезавантаження або вимкнення смартфона. Насправді, особливої різниці немає, оскільки функції досить схожі за своїм алгоритмом дії.
Також для багатьох є важливою інформація про те, як часто можна перезавантажувати планшет. З цією технікою відповідь аналогічна - робити це рекомендовано раз на тиждень або раз на кілька тижнів.
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