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Как часто и когда нужно перезагружать телефон, чтобы он работал на все 100: эффективные советы

Нужно ли часто перезагружать телефон (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В условиях широкомасштабной русско-украинской войны очень важно в любом случае оставаться на связи. Скорее всего, все пользователи смартфонов на определенном этапе сталкивались с ситуацией, когда их устройство начинало "глючить" или работать медленнее обычного.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как часто нужно перезагружать смартфон со ссылкой на Technology Org.

В большинстве случаев перезагрузка телефона - первое, что нужно сделать при обнаружении каких-либо проблем с устройством. Однако иногда мы перегибаем палку с этим, приводя еще к более серьезным проблемам. Поэтому возникает логичный вопрос - как часто нужно перезагружать свой гаджет.

Когда может возникнуть такая необходимость

  • смартфон работает медленно
  • вас не устраивает его производительность
  • нужно исправить ошибки или обновить систему

Во всех этих случаях происходит автоматический перезапуск телефона или пользователи самостоятельно нажимают кнопку на боковой панели смартфона и пользуются функцией "перезагрузки".

Как часто нужно перезагружать смартфон

Специалисты советуют перезагружать смартфон не реже одного раза в неделю. Лучше один раз в несколько недель. Это поможет избавиться от перегрева, "торможения" системы, освободить оперативную память и предотвратить работу энергоемких приложений в фоновом режиме.

Как правило, телефон всегда находится в режиме использования или в режиме ожидания. Поэтому некоторые пользователи задают вопрос, что лучше - перезагрузка или отключение смартфона. На самом деле особой разницы нет, поскольку функции достаточно схожи по своему алгоритму действия.

Также для многих важна информация о том, как часто можно перезагружать планшет. С этой техникой ответ аналогичен - делать это рекомендовано раз в неделю или раз в несколько недель.

Что будет, если не перезагружать телефон

  • Вы рискуете получить проблемы с батареей, поскольку некоторые программы будут продолжать работать в фоновом режиме
  • Телефон будет "глючить", потому что некоторые программы будут конфликтовать между собой
  • Память будет забита лишними данными
  • Также перезагрузка - отличный способ избавиться от кратковременных проблем перед передачей устройства мастеру или покупкой нового

Раньше мы писали о том, как выбрать надежный телефон в магазине.
Также читайте, в каких ситуациях телефон категорически нельзя ставить на зарядку .

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