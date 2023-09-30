Как часто и когда нужно перезагружать телефон, чтобы он работал на все 100: эффективные советы

В большинстве случаев перезагрузка телефона - первое, что нужно сделать при обнаружении каких-либо проблем с устройством. Однако иногда мы перегибаем палку с этим, приводя еще к более серьезным проблемам. Поэтому возникает логичный вопрос - как часто нужно перезагружать свой гаджет.

Когда может возникнуть такая необходимость

смартфон работает медленно

вас не устраивает его производительность

нужно исправить ошибки или обновить систему

Во всех этих случаях происходит автоматический перезапуск телефона или пользователи самостоятельно нажимают кнопку на боковой панели смартфона и пользуются функцией "перезагрузки".

Как часто нужно перезагружать смартфон

Специалисты советуют перезагружать смартфон не реже одного раза в неделю. Лучше один раз в несколько недель. Это поможет избавиться от перегрева, "торможения" системы, освободить оперативную память и предотвратить работу энергоемких приложений в фоновом режиме.

Как правило, телефон всегда находится в режиме использования или в режиме ожидания. Поэтому некоторые пользователи задают вопрос, что лучше - перезагрузка или отключение смартфона. На самом деле особой разницы нет, поскольку функции достаточно схожи по своему алгоритму действия.

Также для многих важна информация о том, как часто можно перезагружать планшет. С этой техникой ответ аналогичен - делать это рекомендовано раз в неделю или раз в несколько недель.

Что будет, если не перезагружать телефон