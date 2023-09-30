Как часто и когда нужно перезагружать телефон, чтобы он работал на все 100: эффективные советы

В условиях широкомасштабной русско-украинской войны очень важно в любом случае оставаться на связи. Скорее всего, все пользователи смартфонов на определенном этапе сталкивались с ситуацией, когда их устройство начинало "глючить" или работать медленнее обычного.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как часто нужно перезагружать смартфон со ссылкой на Technology Org.
В большинстве случаев перезагрузка телефона - первое, что нужно сделать при обнаружении каких-либо проблем с устройством. Однако иногда мы перегибаем палку с этим, приводя еще к более серьезным проблемам. Поэтому возникает логичный вопрос - как часто нужно перезагружать свой гаджет.
Во всех этих случаях происходит автоматический перезапуск телефона или пользователи самостоятельно нажимают кнопку на боковой панели смартфона и пользуются функцией "перезагрузки".
Специалисты советуют перезагружать смартфон не реже одного раза в неделю. Лучше один раз в несколько недель. Это поможет избавиться от перегрева, "торможения" системы, освободить оперативную память и предотвратить работу энергоемких приложений в фоновом режиме.
Как правило, телефон всегда находится в режиме использования или в режиме ожидания. Поэтому некоторые пользователи задают вопрос, что лучше - перезагрузка или отключение смартфона. На самом деле особой разницы нет, поскольку функции достаточно схожи по своему алгоритму действия.
Также для многих важна информация о том, как часто можно перезагружать планшет. С этой техникой ответ аналогичен - делать это рекомендовано раз в неделю или раз в несколько недель.
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