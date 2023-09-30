Як часто і коли треба перезавантажувати телефон, щоб він працював на всі 100: ефективні поради

В умовах широкомасштабної російсько-української війни дуже важливо в будь-якому випадку залишатися на зв’язку. Швидше за все, всі користувачі смартфонів на певному етапі стикалися з ситуацією, коли їхній пристрій починав "глючити" або працювати повільніше, ніж зазвичай.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли і як часто потрібно перезавантажувати смартфон з посиланням на Technology Org.

У більшості випадків перезавантаження телефона - перше, що треба зробити при виявленні будь-яких проблем із пристроєм. Однак іноді ми перегинаємо палицю з цим, призводячи ще до серйозніших проблем. Тому виникає логічне запитання - як часто потрібно перезавантажувати свій гаджет.

Коли може виникнути така необхідність

смартфон працює повільно

вас не влаштовує його продуктивність

потрібно виправити помилки або оновити систему

У всіх цих випадках відбувається автоматичний перезапуск телефону або ж користувачі самостійно натискають кнопку на бічній панелі смартфона і користуються функцією «перезавантаження».

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Фахівці радять перезавантажувати смартфон не рідше одного разу на тиждень. Краще один раз на кілька тижнів. Це допоможе позбутися перегріву, "гальмування" системи, звільнити оперативну пам’ять і запобігти роботі енергоємних додатків у фоновому режимі.

Як правило, телефон завжди перебуває в режимі користування або в режимі очікування. Тому деякі користувачі задають питання, що краще - перезавантаження або вимкнення смартфона. Насправді, особливої різниці немає, оскільки функції досить схожі за своїм алгоритмом дії.

Також для багатьох є важливою інформація про те, як часто можна перезавантажувати планшет. З цією технікою відповідь аналогічна - робити це рекомендовано раз на тиждень або раз на кілька тижнів.

Що буде, якщо не перезавантажувати телефон