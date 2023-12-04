Как выглядеть стильно даже зимой. 8 правил французского шика, которые сделают вас самой красивой

Дизайнер одежды Ванесса Бруно объяснила принципы французского стиля и рассказала, как одеваться зимой так, чтобы на вас все смотрели с восхищением. Как оказалось, быть самой красивой нетрудно, существует всего 8 простых правил.

Как быть стильной зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Telegraph .

Выбирайте наряд, который заставляет вас чувствовать приподнятое

По словам стилиста, вы должны носить вещи, которые дают вам уверенность. Такая одежда вдохновляет вас, благодаря чему все вокруг делают комплименты. Это может быть один элемент, который станет "отправной точкой" всего вашего образа, например, стильный гольф любимого цвета.

"Так вы создаете гардероб, в котором чувствуете себя стильно, но одновременно комфортно и с определенной легкостью. У вас должны быть вещи, которые вы берете из своего гардероба, и точно их цените", - объяснила Бруно.

Найдите свои идеальные штаны

Основа стильного гардероба - хорошо подобранные вещи. Найдите брюки или джинсы, которые подходят именно вам. Они должны сидеть по фигуре и удачно сочетаться со свитером, рубашкой, пиджаком или пальто.

"Очень важно, чтобы вы нашли такие хорошо скроенные штаны", - считает стилист.

Секрет удачного образа (фото: freepik.com)

Не бойтесь неожиданных цветов

Обычно все думают, что самый стильный цвет - черный. Но Бруно замечает, что хороший "лук" можно сложить не только из темной одежды. Она советует обратить внимание на вещи светлых цветов. Даже зимой можно попытаться заменить темные джинсы белыми.

"Мне нравится этот уют, но делать образ с очень светлым цветом, например белый или детско-голубой, довольно здорово, потому что это освещает вашу кожу и энергию вокруг вас", - пояснила стилист.

Выбирайте практичную сумку

Конечно, все стремятся покупать модные модели, но француженки всегда выбирают удобство. И потому вам определенно не стоит бежать за трендами, если популярная сумочка вам не подходит.

"Я никогда не думала о сумках только сквозь призму эстетических аспектов. Я всегда думаю, зачем мне она? Удобна ли она? Как мне ее носить? Как она выглядит, когда я ставлю ее на стол?" - добавила Бруно.

Как стильно выглядеть зимой (фото: freepik.com)

Найдите идеальный праздничный "лук"

Если вы хотите выглядеть стильно на вечеринках и праздниках, не нужно скупать все платья. Достаточно иметь один удачный вариант, который можно сделать более эффектным благодаря украшениям.

"Я стараюсь всегда иметь в гардеробе красивое и яркое платье, возможно цвета фуксии или синее. Здесь все просто, вы поражаете одним цветом", - отметила стилист.

Не увлекайтесь макияжем, но следите за волосами

Даже на вечеринках и светских мероприятиях женщины, сумевшие перенять французский шик, появляются без яркого макияжа. Легкость, натуральность и непринужденность сделают вас по-настоящему стильной. Впрочем, следует всегда следить, чтобы цвет волос был безупречным.

"Я всегда следую совету сохранять цвет волос, который был у вас в подростковом возрасте. Это самый лучший цвет", - считает Бруно.

Выбирайте более натуральный цвет волос (фото: freepik.com)

Не бойтесь добавлять немного британского стиля

По словам стилистки, женщины из Лондона обладают изысканностью, которой не так много у парижанок. Винтаж, удачное комбинирование, твидовые пиджаки и блузы - все это сделает вас очень стильной.

Подберите удачную рубашку

Шелковая блуза - идеальный вариант для женщины всех возрастов. Стилистка отмечает, что в 20 и даже 60 лет можно подчеркнуть свой образ удачной рубашкой. Она обязательно должна быть хорошо скроена и быть похожей на непринужденный и одновременно гламурный стиль XIX века.

"Это уже не тренд, женщины просто покупают рубашки, потому что это красиво, женственно и круто", - пояснила стилист.