Як будуть працювати станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" після відкриття: графік

Як працюватимуть станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності"

Згідно з інформації, яка опублікована на сайті столичного метрополітену, вестибюль станції "Хрещатик" відкриватиме свої двері для пасажирів об 5:45, а зачинятиметься о 21:35.

Перший поїзд метро відправлятиметься зі станції близько 5:58 (в бік "Лісової") і 5:51 (в бік "Академмістечка"), а останній - об 21:52 (в бік "Лісової") і о 21:46 (в бік "Академмістечка").

Зайти на "Майдан Незалежності" кияни і гості міста зможуть починаючи з 5:38, а о 21:38 працівники метрополітену закриватимуть двері вестибюля для пасажирів.

Поїзди метро починатимуть курсувати зі станції о 5:46 (в бік "Теремків") і о 5:47 (в бік "Героїв Дніпра"), а останній відправлятиметься о 21:45 (в бік "Теремків") і о 21:50 (в бік "Героїв Дніпра").

Зауважимо, що ці графіки можуть коригуватися, адже все залежить від безпекової ситуації в місті. І у разі російських обстрілів чи повітряної тривоги час відправлення і прибуття поїздів може зазнавати певних змін.

Інтервал руху поїздів

"Червона" гілка метро

У робочі дні:

вранці - 6-8 хв;

ранкові години пік - 4-5 хв;

в день - 7-10 хв;

вечірні години пік - 4-5 хв;

ввечері - 8-10 хв

У вихідні дні інтервал цілий день буде - 9-10 хв.

"Синя" гілка метро

У робочі дні інтервал руху поїздів буде таким:

вранці - 7-8 хв;

ранкові години пік - 4-5 хв;

в день - 8-10 хв;

вечірні години пік - 4-5 хв;

ввечері - 8-10 хв.

У вихідні дні цілий день інтервал буде - 10-11 хв.

Зокрема, під час повітряної тривоги підземні станції працюють в режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, що станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" були закриті для пасажирів з 24 лютого - із першого дня початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.

При цьому на станції "синьої" гілки регулярно відбувалися різноманітні заходи - від прес-конференцій президента Володимира Зеленського до благодійних виступів світових зірок та фіналів музичних шоу, таких як “Голос країни” та Нацвідбір на Євробачення 2023.