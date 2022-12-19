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Як будуть працювати станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" після відкриття: графік

Станція "Хрещатик" знову буде працювати (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" у Києві знову будуть працювати. З 20 грудня пасажири знову зможуть користуватися ними, а також переходом між пересадочними станціями.

За яким графіком працюватимуть станції і що треба знати пасажирам столичної підземки - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як працюватимуть станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності"

Згідно з інформації, яка опублікована на сайті столичного метрополітену, вестибюль станції "Хрещатик" відкриватиме свої двері для пасажирів об 5:45, а зачинятиметься о 21:35.

Перший поїзд метро відправлятиметься зі станції близько 5:58 (в бік "Лісової") і 5:51 (в бік "Академмістечка"), а останній - об 21:52 (в бік "Лісової") і о 21:46 (в бік "Академмістечка").

Зайти на "Майдан Незалежності" кияни і гості міста зможуть починаючи з 5:38, а о 21:38 працівники метрополітену закриватимуть двері вестибюля для пасажирів.

Поїзди метро починатимуть курсувати зі станції о 5:46 (в бік "Теремків") і о 5:47 (в бік "Героїв Дніпра"), а останній відправлятиметься о 21:45 (в бік "Теремків") і о 21:50 (в бік "Героїв Дніпра").

Зауважимо, що ці графіки можуть коригуватися, адже все залежить від безпекової ситуації в місті. І у разі російських обстрілів чи повітряної тривоги час відправлення і прибуття поїздів може зазнавати певних змін.

Інтервал руху поїздів

"Червона" гілка метро

У робочі дні:

  • вранці - 6-8 хв;
  • ранкові години пік - 4-5 хв;
  • в день - 7-10 хв;
  • вечірні години пік - 4-5 хв;
  • ввечері - 8-10 хв

У вихідні дні інтервал цілий день буде - 9-10 хв.

"Синя" гілка метро

У робочі дні інтервал руху поїздів буде таким:

  • вранці - 7-8 хв;
  • ранкові години пік - 4-5 хв;
  • в день - 8-10 хв;
  • вечірні години пік - 4-5 хв;
  • ввечері - 8-10 хв.

У вихідні дні цілий день інтервал буде - 10-11 хв.

Зокрема, під час повітряної тривоги підземні станції працюють в режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, що станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" були закриті для пасажирів з 24 лютого - із першого дня початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.

При цьому на станції "синьої" гілки регулярно відбувалися різноманітні заходи - від прес-конференцій президента Володимира Зеленського до благодійних виступів світових зірок та фіналів музичних шоу, таких як “Голос країни” та Нацвідбір на Євробачення 2023.

Раніше ми повідомляли, що у Києві запустили автобуси, які дублюють маршрути метро. Також опублікували список актуальних рейсів.

Також ми писали, що як у Києві працюватимуть магазини та транспорт в умовах блекауту.

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