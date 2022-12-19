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Как будут работать станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" после открытия: график

Станция "Хрещатик" снова будет работать (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве снова будут работать. С 20 декабря пассажиры снова смогут пользоваться ими, а также переходом между пересадочными станциями.

По какому графику будут работать станции и что нужно знать пассажирам столичной подземки - читайте в нашем материале ниже.

Как будут работать станции "Крещатик" и "Майдан Независимости"

Согласно информации, опубликованной на сайте столичного метрополитена, вестибюль станции "Крещатик" будет открывать свои двери для пассажиров в 5:45, а закрываться в 21:35.

Первый поезд метро будет отправляться со станции около 5:58 (в сторону "Лесной") и 5:51 (в сторону "Академгородка"), а последний - в 21:52 (в сторону "Лесной") и в 21:46 (в сторону "Академгородка").

Зайти на "Майдан Независимости" киевляне и гости города смогут начиная с 5:38, а в 21:38 работники метрополитена будут закрывать двери вестибюля для пассажиров.

Поезда метро будут начинать курсировать со станции в 5:46 (в сторону "Теремков") и в 5:47 (в сторону "Героев Днепра"), а последний будет отправляться в 21:45 (в сторону "Теремков") и в 21:50 (в сторону "Героев Днепра").

Заметим, что эти графики могут корректироваться, ведь все зависит от ситуации в городе. И в случае российских обстрелов или воздушной тревоги время отправления и прибытия поездов может претерпевать определенные изменения.

Интервал движения поездов

"Красная" ветвь метро

В рабочие дни:

  • утром - 6-8 мин;
  • утренние часы пик - 4-5 мин;
  • в день - 7-10 мин;
  • вечерние часы пик - 4-5 мин;
  • вечером - 8-10 мин

В выходные дни интервал целый день будет - 9-10 мин.

"Синяя" ветвь метро

В рабочие дни интервал движения поездов будет следующим:

  • утром - 7-8 мин;
  • утренние часы пик - 4-5 мин;
  • в день - 8-10 мин;
  • вечерние часы пик - 4-5 мин;
  • вечером - 8-10 мин.

В выходные дни целый день интервал будет - 10-11 мин.

В частности, при воздушной тревоге подземные станции работают в режиме укрытия круглосуточно.

Напомним, что станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" были закрыты для пассажиров с 24 февраля - с первого дня начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны.

При этом на станции "синей" ветви регулярно проходили различные мероприятия - от пресс-конференций президента Владимира Зеленского до благотворительных выступлений мировых звезд и финалов музыкальных шоу, таких как Голос страны и Нацотбор на Евровидение 2023.

Ранее мы сообщали, что в Киеве запустили автобусы, дублирующие маршруты метро. Также был опубликован список актуальных рейсов.

Также мы писали, что как в Киеве будут работать магазины и транспорт в условиях блекаута.

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