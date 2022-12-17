У Києві запустили автобуси, які дублюють маршрути метро: список рейсів

Метро у Києві продовжує працювати лише як укриття. У столиці запустили автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Інтервали руху на маршрутах становлять 15-20 хвилин:

Маршрут №1-М "Ст. м. "Лева Толстого" - ст. м. "Лісова";

Маршрут №2-М "Ст. м. "Героїв Дніпра" - ст. м. "Льва Толстого";

Маршрут №3-М "Ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Палац Спорту".

"Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково. Підземні станції метро продовжують працювати виключно у режимі укриття", - повідомили у КМДА.

Раніше було опубліковано перелік маршрутів, якими продовжують ходити автобуси в Києві.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішніх російських обстрілів.

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