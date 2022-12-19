У Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик": у мерії назвали дату

Фото: у Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

У Києві вирішили відкрити дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були закриті з початку повномасштабної війни. Станції почнуть працювати вже з 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.