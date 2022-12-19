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У Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик": у мерії назвали дату

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 12:26
У Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик": у мерії назвали дату Фото: у Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вирішили відкрити дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були закриті з початку повномасштабної війни. Станції почнуть працювати вже з 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – і перехід між ними. Ці станції були закриті з початку широкомасштабного вторгнення Росії", - написав міський голова.

Нагадаємо, у Києві 17 грудня після російського обстрілу метро працювало як укриття. Замість поїздів у столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.

Пізніше комунальникам таки вдалося відновити енергопостачання та запустити потяги київського метро.

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