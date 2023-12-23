Як будуть працювати банки, магазини та пошта на Різдво та Новий рік: графік

Графік "Нової пошти"

Пресслужба компанії оприлюднила наступний графік:

31 грудня з 9:00 до 17:00

1 січня - вихідний

інші дні - за звичайним графіком

Згідно з повідомленнями, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.

Графік "Укрпошти"

За даними пресслужби компанії, "Укрпошта" працюватиме в період свят за наступним графіком:

25 грудня (Різдво) - відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,

31 грудня - відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.

1 січня (Новий рік) - вихідний.

Графік "Сільпо"

Як повідомили у компанії, вихідні дні на Різдво та Новий рік не плануються, але можуть бути зміни у графіку роботи.

У більшості магазинів у західних областях робота 24 грудня буде тривати до 21:00 години або 22:00 години.

25 грудня магазини відкриються о 09:00 годині.

31 грудня всі магазини будуть працювати без змін у графіку, тобто до 22:00 години.

А 1 січня частина магазинів почне роботу з 09:00 години, а частина з 10:00 години.

Графік "АТБ"

У компанії зазначили, що на Різдво вихідних у мережі не буде, і всі магазини будуть працювати за графіком, можливо зі скороченням на 1-2 години - в залежності від регіону.

31 грудня також планується скорочення роботи на 1-2 годину, а 1 січня магазини АТБ відкриються на 1 годину пізніше - але це може бути тільки в індивідуальному порядку.

Графік "Розетка"

25 грудня усі пункти "Розетка" будуть працювати з 10:00 до 19:00.

31 грудня - з 09:00 до 16:00

1 січня - вихідний

Графік ПриватБанк

Як зазначили у ПриватБанк, у воєнний час немає святкових днів, тому усі відділення будуть працювати у стандартному режимі. Тобто, 24 та 31 грудня будуть вихідними, бо це неділя. А 25 грудня та 1 січня будуть робочими днями.

Ощадбанк

В Ощадбанку нам також повідомили, що вихідних днів у зв'язку з воєнним станом не передбачено, тому усі відділення будуть працювати 25 грудня в штатному режимі. Стосовно 1 січня інформації на цей час немає.

Графік роботи банківської системи

НБУ встановив, що: