Як будуть працювати банки, магазини та пошта на Різдво та Новий рік: графік

Бізнес вирішив не робити подовжені вихідні на новорічні свята і більшість буде стабільно працювати як на Різдво, так і на Новий рік. Але можуть бути певні зміни у робочому графіку.
Як будуть працювати Сільпо, АТБ, Розетка, ПриватБанк та Ощадбанк на новорічні свята, взнавало РБК-Україна (проєкт Styler).
Пресслужба компанії оприлюднила наступний графік:
31 грудня з 9:00 до 17:00
1 січня - вихідний
інші дні - за звичайним графіком
Згідно з повідомленнями, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.
За даними пресслужби компанії, "Укрпошта" працюватиме в період свят за наступним графіком:
25 грудня (Різдво) - відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,
31 грудня - відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.
1 січня (Новий рік) - вихідний.
Як повідомили у компанії, вихідні дні на Різдво та Новий рік не плануються, але можуть бути зміни у графіку роботи.
У більшості магазинів у західних областях робота 24 грудня буде тривати до 21:00 години або 22:00 години.
25 грудня магазини відкриються о 09:00 годині.
31 грудня всі магазини будуть працювати без змін у графіку, тобто до 22:00 години.
А 1 січня частина магазинів почне роботу з 09:00 години, а частина з 10:00 години.
У компанії зазначили, що на Різдво вихідних у мережі не буде, і всі магазини будуть працювати за графіком, можливо зі скороченням на 1-2 години - в залежності від регіону.
31 грудня також планується скорочення роботи на 1-2 годину, а 1 січня магазини АТБ відкриються на 1 годину пізніше - але це може бути тільки в індивідуальному порядку.
25 грудня усі пункти "Розетка" будуть працювати з 10:00 до 19:00.
31 грудня - з 09:00 до 16:00
1 січня - вихідний
Як зазначили у ПриватБанк, у воєнний час немає святкових днів, тому усі відділення будуть працювати у стандартному режимі. Тобто, 24 та 31 грудня будуть вихідними, бо це неділя. А 25 грудня та 1 січня будуть робочими днями.
В Ощадбанку нам також повідомили, що вихідних днів у зв'язку з воєнним станом не передбачено, тому усі відділення будуть працювати 25 грудня в штатному режимі. Стосовно 1 січня інформації на цей час немає.
НБУ встановив, що:
Раніше ми писали про те, де та як можна подивитися різдвяні богослужіння наживо.
А також розповідали про те, що у Кабінеті міністрів відповіли, чи буде 25 грудня вихідним днем.