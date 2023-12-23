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Как будут работать банки, магазины и почта на Рождество и Новый год: график

Как будут на праздники работать банки, супермаркеты и почты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Бизнес решил не делать удлиненные выходные на новогодние праздники, и большинство будет стабильно работать как на Рождество, так и на Новый год. Но могут быть некоторые изменения в рабочем графике.

Как будут работать Сильпо, АТБ, Розетка, ПриватБанк и Сбербанк на новогодние праздники, узнавало РБК-Украина (проект Styler).

График "Новой почты"

Пресс-служба компании обнародовала следующий график:

31 декабря с 9:00 до 17:00

1 января - выходной

другие дни - по обычному графику

Согласно сообщениям, некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл.

График "Укрпочты"

По данным пресс-службы компании, "Укрпочта" будет работать в период праздников по следующему графику:

25 декабря (Рождество) - отделения "Укрпочты" работают по своим стандартным графикам,

31 декабря - отделения "Укрпочты" работают по своему обычному графику, без сокращений.

1 января (Новый год) - выходной.

График "Сильпо"

Как сообщили в компании, выходные дни на Рождество и Новый год не планируются, но могут изменить график работы.

В большинстве магазинов в западных областях работа 24 декабря продлится до 21:00 или 22:00.

25 декабря магазины откроются в 09:00.

31 декабря все магазины будут работать без изменений в графике, то есть до 22:00.

А 1 января часть магазинов начнет работу с 09:00 часов, а часть с 10:00 часов.

График "АТБ"

В компании отметили, что на Рождество выходных в сети не будет, и все магазины будут работать по графику, возможно с сокращением на 1-2 часа – в зависимости от региона.

31 декабря также планируется сокращение работы на 1-2 часа, а 1 января магазины АТБ откроются на 1 час позже - но это может быть только в индивидуальном порядке.

График "Розетка"

25 декабря все пункты "Розетка" будут работать с 10:00 до 19:00.

31 декабря - с 09:00 до 16:00

1 января - выходной

График ПриватБанк

Как отметили в ПриватБанке, в военное время нет праздничных дней, поэтому все отделения будут работать в стандартном режиме. То есть, 24 и 31 декабря будут выходными, потому что это воскресенье. А 25 декабря и 1 января будут рабочими днями.

Сбербанк

В Сбербанке нам также сообщили, что выходные дни в связи с военным положением не предусмотрены, поэтому все отделения будут работать 25 декабря в штатном режиме. Относительно 1 января информации на данный момент нет.

График работы банковской системы

НБУ установил, что:

  • В пятницу, 29 декабря 2023 года, СЭП продолжает работать 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и Укрэксимбанк производятся до 16:00
  • В субботу и воскресенье, 30, 31 декабря 2023 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается
  • В понедельник, 1 января 2024 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.
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