Як безпечно зняти квартиру, не потрапивши на шахраїв

Як безпечно орендувати квартиру

Перевіряйте оголошення

Якщо ви знайшли квартиру або будинок на сайтах пошуку, то подивіться аккаунт автора - коли створений, чи є інші оголошення. Воно повинно бути написаним в деталях, відповідаючи на потенційні питання орендаря.

Якщо оголошення з одними й тими ж фото розміщені в різних місцях, то це 100% шахрай. Надішліть оголошення комусь із місцевих. Часто вид з вікна не збігається з тим, що є насправді на зазначеній вулиці та тільки вони зможуть це зрозуміти.

Наприклад, в Ужгороді немає централізованого опалення, а значить на фото не може бути чавунних батарей. Зазвичай там є котел або тепла підлога. Однак аферисти про це не знають, а ось місцеві - точно знають.

Просіть документи на квартиру від власника

Під час пошуку квартири слід переконатися, що маєте справу саме з власником житла. Аби впевнитися, попросіть надати вам документи, які підтверджують право власності на нерухомість.

Якщо орендодавець відмовляється надавати документи чи емоційно реагує на прохання, то це точно шахрай.

Огляньте квартиру перед орендою

Неодмінно навідайтеся у помешкання перед винаймом. Перевірте в якому стані квартира, справність сантехніки, вікон, дверей, побутової техніки, які покази лічильників тощо.

Підпишіть договір про оренду

У договорі має бути вказано:

хто у кого орендує помешкання

в якому стані житло

ціна та період оренди

що знаходиться у квартирі (меблі, побутова техніка)

права та обов'язки орендаря й орендодавця

відповідальність сторін і штрафи за недотримання умов угоди

підписи обох сторін

Документ про довготривалу оренду квартири слід нотаріально завірити.

Чого не варто робити в жодному разі

Надсилати свої паспортні дані

Не надсилайте свої паспортні дані. Часом можуть погодитися притримати житло без завдатку і просять скинути ваші паспортні дані. Потім шахраї ці дані відправляють іншим людям і видають їх за свої.

Якщо ви просите сфотографувати паспорт орендодавця-то нехай зробить це під кутом, наприклад. До того ж якщо на ваші розпитування, він починає кричати, що ви влаштовуєте допит, переходить на емоції - швидше за все перед вами аферист.

Навіть, коли вже все зрозуміло, вони все одно кажуть: "Ну як хочете, тоді я віддаю квартиру іншим".

Надати паспортні дані ви можете тільки особисто, при оформленні договору або при заселенні у квартиру.

Робити передплату до підпису договору

До моменту підписання угоди про оренду житла не виплачуйте потенційному орендодавцю завдатку. У купівлі-продажу квартири правило завдатку і справді дієве. Його застосовують у більшості угод. В оренді житла це переважно шахрайство.