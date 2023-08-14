Как безопасно снять квартиру, не попав на мошенников

Как безопасно арендовать квартиру

Проверяйте объявление

Если вы нашли квартиру или дом на сайтах поиска, то посмотрите аккаунт автора - когда создан, есть ли другие объявления. Оно должно быть написанным в деталях, отвечая на потенциальные вопросы арендатора.

Если объявления с одними и теми же фото размещены в разных местах, то это 100% мошенник. Отправьте объявление кому-то из местных. Часто вид из окна не совпадает с тем, что на самом деле есть на указанной улице и только они смогут это понять.

К примеру, в Ужгороде нет централизованного отопления, а значит на фото не может быть чугунных батарей. Обычно там есть котел или теплый пол. Однако аферисты об этом не знают, а вот местные - точно знают.

Просите документы на квартиру от владельца

При поиске квартиры следует убедиться, что имеете дело именно с владельцем жилья. Чтобы убедиться, попросите предоставить вам документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Если арендодатель отказывается предоставлять документы или эмоционально реагирует на просьбу, то это точно мошенник.

Осмотрите квартиру перед арендой

Непременно посетите квартиру перед съемом. Проверьте, в каком состоянии квартира, исправность сантехники, окон, дверей, бытовой техники, какие показания счетчиков и т. д.

Подпишите договор аренды

В договоре должно быть указано:

кто у кого арендует квартиру

в каком состоянии жилье

цена и период аренды

что находится в квартире (мебель, бытовая техника)

права и обязанности арендатора и арендодателя

ответственность сторон и штрафы за несоблюдение условий сделки

подписи обеих сторон

Документ о долгосрочной аренде квартиры следует нотариально заверить.

Чего не стоит делать ни в коем случае

Отправлять свои паспортные данные

Не отправляйте свои паспортные данные. Иногда могут согласиться удержать жилье без задатка и просят отправить ваши паспортные данные. Затем аферисты эти данные отправляют другим людям и выдают их за свои.

Если вы просите сфотографировать паспорт арендодателя, то пусть сделает это под углом, например. И к тому же, если по вашим расспросам, он начинает кричать, что вы устраиваете допрос, переходит на эмоции - скорее всего перед вами аферист.

Даже когда уже все понятно, они все равно говорят: "Ну как хотите, тогда я отдаю квартиру другим".

Предоставить паспортные данные вы можете только лично, при оформлении договора или при заселении в квартиру.

Делать подписку на подпись договора

До подписания соглашения об аренде жилья не выплачивайте потенциальному арендодателю задатка. В купле-продаже квартиры правило задатка и вправду действенное. Его применяют в большинстве сделок. В аренде жилья это в основном мошенничество.