10 порад, які допоможуть уникнути викрадення авто під час війни

Посилений захист автотранспорту набув особливої актуальності на тлі повномасштабної війни з РФ. Багато українців змушені були залишити свої домівки. Часто-густо люди кидали навіть власні машини, які ставали легкою здобиччю для шахраїв.

Про кількість автоугонів в Україні, найпопулярніші способи крадіжок і захист машини від них читайте нижче в матеріалі Styler.

Яка в Україні ситуація з автоугонами

У 2023 році кількість автоугонів в Україні значно скоротилася.

За перші п'ять місяців поточного року було зареєстровано 718 проваджень за ст. 289 Кримінального кодексу України (щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом), тоді як в 2022 році за відповідний період було зафіксовано 2 344 справи (у 3,2 рази більше).

Дані порталу Оpendatabot свідчать, що до суду при цьому доходить близько 40% справ - за перші п'ять місяців поточного року до суду потрапили 286 справ із 718.

Підозри крадії отримують у 57% відкритих проваджень.

Найпопулярніші способи викрадення

Для викрадення чужого автомобіля шахраї послуговуються різними методами. Все залежиться від потенційного місця злочину, марки й моделі автомобіля (ступеня його захисту), а також умінь і можливостей самих злочинців.

Дідівський метод

Найпростіший спосіб - фізично "вдертися" до машини. Розбити скло, зламати механічним способом замок тощо. Зазвичай так шахраї "працюють" зі старими й масовими моделями автомобілів, які оснащені найпростішою системою сигналізації, або ж взагалі її не мають. Такі автівки часто перепродають для розбирання на запчастини.

"Наїзд" на власника

Йдеться про силовий примус людини віддати ключі від власної автівки злочинцям. Це може статись, наприклад, у підземних паркінгах, недостатньо освітлених зонах тієї чи іншої вулиці, лісосмугах, під час зупинки "на вимогу" тощо.

Виманювання водія

Трапляються випадки, коли до бампера машини прив'язують бляшані банки. Під час руху водій чує дивний звук, зупиняє транспорт і виходить, щоб перевірити, у чому проблема. Тим часом шахраї сідають за кермо та їдуть у невідомому напрямку.

Фейковий продаж

Втративши пильність під час укладання угоди з продажу автотранспорту, можна залишитись в дурнях і без машини. Її можуть вкрасти, коли ви дасте ключ псевдопокупцеві, щоб той провів тест-драйв. Крім того, під час огляду автівки, що виставлена на продаж, зловмисники можуть підмінити ключі й пізніше з легкістю її викрасти.

Евакуатор

Такий спосіб заволодіти чужою машиною доволі нестандартний. Він трапляється нечасто й використовується, як правило, для машин преміум класу. Під час цієї схеми зловмисник домовляється з евакуатором і платить йому подвійну ставку, розповідаючи легенду, що ключі та документи забув у салоні. Якщо на сигналізації не було встановлено датчик нахилу та переміщення - власник автівки помітить пропажу не одразу.

"Глушилка"

Так звана "глушилка" - спеціальний девайс, який глушить сигнал автомобільної сигналізації. Водій думає, що в брелоку сіла батарейка та закриває машину на ключ, залишаючи її без цифрового захисту. Пізніше шахраї відкривають автомобіль "вручну" і викрадають.

"Вудка"

Для викрадення машини із системою Smart Key (безключовий доступ), зловмиснику знадобиться подовжувач штатного ключа, який у народі називають просто "вудка". Це підсилювач сигналу від картки-ключа (дозволяє ретранслювати сигнал від ключа на відстань до двох кілометрів).

Кодграббер

Кодграббер дозволяє зняти машину з охорони без шуму та зайвих клопотів. Цей популярний гаджет перехоплює радіосигнал сигналізації та повторює його. Отже, крадій легко й швидко може впоратися зі слабкою та дешевою сигналізацією автомобіля, що йому приглянувся.

Як захистити авто від викрадення під час війни

Для того, щоб захистити свій автомобіль від крадіжки, потрібно дотримуватися низки простих, але важливих правил:

паркуватися у безпечних місцях (якщо є можливість - у закритому гаражі або ж під навісом, що приховає машину від зайвих поглядів)

не залишати ключі в автомобілі (навіть якщо ви виходите з нього на короткий час)

завжди вимикати двигун (не варто залишати машину працюючою та без нагляду)

не залишати цінних речей, барсеток, сумок чи рюкзаків на видному місці (спокушати потенційних зловмисників не варто)

зберігати всі документи в безпечному місці (документи на автомобіль тримати в ньому, та ще й на видноті не варто, адже зловмисники можуть використати їх для підробки чи інших злочинів)

перевіряти стан машини перед виїздом і після парковки (переконатися, що всі двері, вікна та багажник добре закриті, а під автівкою немає нічого зайвого)

не втрачати пильності як при русі, так і під час стоянки автомобіля

не довіряти незнайомим особам під час продажу машини (зберігати особливу пильність до моменту отримання грошей)

Крім цих простих істин варто потурбуватись і про встановлення правильної автосигналізації.

Вважається, що найбільш ефективний показник має діалоговий тип захисту. Йдеться про те, що сигналізація розпізнає сигнали, які надходять від брелока, в кілька етапів.

Крім того, варто подбати, щоб у сигналізації були датчик нахилу та переміщення.

Фахівці радять також користуватися:

декількома системами проти викрадення (в ідеалі їх краще комбінувати)

додатковими захисними пристроями (замки на кермо, датчики руху, протиугонні системи можуть стати додатковими перешкодами для зловмисників)

Насамкінець нагадаємо, що у випадку викрадення машини необхідно одразу ж звернутися в поліцію. Адже за свіжими слідами автівку знайти завжди легше.