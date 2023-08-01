Крадіжка серед білого дня. Що робити, якщо до вашої оселі вліз злодій: покроковий алгоритм дій
Від квартирних крадіжок не застрахований, на жаль, ніхто. Особливо нині - коли на тлі повномасштабного вторгнення РФ багато людей залишили власні оселі.
Про основні види крадіжок, як злодії обирають об'єкт пограбування та що робити, якщо до вашої оселі вдерлися, поговоримо далі в матеріалі Styler.
Види пограбувань
Квартирні крадіжки можуть бути скоєні шляхом підбирання ключів, проникнення через вікно, виламування дверей, обманювання господарів тощо.
Умовно пограбування квартир чи будинків можна розділити на:
- випадкові (ривкові)
- сплановані (за наводкою)
У першому випадку "працюють" зазвичай непрофесійні злодії чи хулігани.
В другому - підготовлені злодії (часто озброєні), які грабують оселю за конкретним продуманим планом.
Пошук об'єкта пограбування
Квартирні злодії діють як поодинці, так і у складі з двох-трьох осіб. Серед них можуть бути і підлітки, і жінки.
Обираючи об'єкт пограбування, грабіжники можуть:
- здійснювати швидкий "продзвон" (ходити по під'їзду і дзвонити у двері, шукаючи порожню квартиру)
- проводити "внутрішню розвідку" оселі, представляючись слюсарем, листоношею, працівником соцзахисту, водоканалу, дезінфекції тощо
- стежити за квартирою чи будинком звечора або впродовж тривалого часу - візуально оцінювати добробут мешканців (про статки можуть свідчити наявність у помешканні кондиціонера, супутникової антени, якісних вікон, дорогих дверей, припаркована ввечері недешева автівка, навіть зовнішній вигляд господаря)
- спілкуватись із сусідами, уважно вислуховувати плітки пенсіонерів чи консьєржів під парадним
- "випадково" познайомитись з дітьми та їхніми батьками (мешканцями потенційного об'єкту пограбування), оцінюючи їхню поведінку
Стеження за оселею
Найчастіше крадіжки відбуваються у першій половині дня. Пік припадає на дні літніх відпусток, а також на травневі та новорічні свята.
Часом грабіжники залишають біля квартири, яка їх цікавить, умовні позначки:
- "маячки" у дверях (сірник, нитка, рекламні листівки, флаєри тощо)
- плями або незначні подряпини біля замка
- печиво під килимком
- "маркери" крейдою біля дверей чи на них
- заклеєні (гумкою, ізолентою, скотчем) дверні вічка у сусідів
Як запобігти пограбуванню
Реально запобігти пограбуванню квартири чи будинку - недешево, але необхідно. Докладіть зусиль і встановіть найважливіші "захисні" засоби:
- надійні двері зі спеціальним зоровим вічком та кількома замками (засувами)
- камери відеоспостереження (або хоча б їхні муляжі)
- якісну охоронну сигналізацію (за підтримки спеціалізованої охоронної компанії чи поліції)
- спеціальні прилади, які відправляють господарям sms-повідомлення про відкриття/закриття квартири, спрацювання сигналізації, низький заряд батареї, втрати живлення у системі тощо
- ґрати чи висувні ролети на вікна (особливо на нижніх поверхах)
- детектори руху, датчики розбиття скла та віддалений моніторинг за приміщенням
- "розумний" таймер, який включатиме й вимикатиме світло в приміщенні (створюючи ілюзію присутності господарів)
- надійні паркан, ворота, гаражні двері (якщо йдеться про приватний будинок)
- детектори руху для зовнішнього освітлення (у приватному будинку)
Не ховайте ключі від власного житла в легкодоступних і очевидних місцях (під килимком, у вазоні тощо).
Загубивши ключі від оселі, не зволікайте - якнайшвидше замініть замки.
Крім того, варто дотримуватися простих, але важливих правил коли ви йдете з дому:
- залишайте ввімкненим світло у передпокої (якщо йдете з дому на один вечір)
- дружіть із сусідами - просіть їх перевіряти помешкання за вашої тривалої відсутності
- не замовляйте ніяких посилок напередодні тривалого від'їзду
- менше розповідайте про свої доходи, дорогі покупки (тим паче у соціальних мережах)
- не афішуйте дати відпусток чи відпочинку поза домом
Якщо попри всі ваші старання до оселі все ж таки потрапили злодії, вони шукатимуть найцінніше: гроші, коштовні прикраси, побутову техніку тощо.
Будь-який крадій перевірятиме, перш за все, комоди й тумбочки у вітальні або спальні, кухонні шафи для дрібниць, а також сейфи. Саме тому найцінніші речі краще сховати в неочевидних місцях - у дитячій кімнаті серед іграшок, в коробці з крупою чи навіть у футлярах від дисків.
Якщо ви помітили сліди злому
Якщо ви повернулись додому з роботи чи відпочинку й помітили на дверях сліди злому, або ж вони відкриті, не ризикуйте власним здоров'ям і не наражайтесь на небезпеку.
Не заходьте у квартиру
Прислухайтеся - чи є хтось всередині. Якщо з квартири чуються сторонні звуки, там ще можуть перебувати грабіжники.
Перевірте замок
За умови, що замок у дверях досі працює - закрийте його ззовні та не виймайте ключ.
Зателефонуйте в поліцію
Якщо у квартирі було встановлено сигналізацію, варто також викликати охоронну службу.
Стежте за "периметром"
Переконайтеся, що злодій працює один і поряд немає його спільника (він може бути на поверх вище або біля входу в під'їзд). Якщо помітили підозрілу людину - спокійно йдіть далі, зайдіть до сусідів. Не панікуйте й не привертайте зайвої уваги.
Спостерігайте
До приїзду групи швидкого реагування варто за можливості спостерігати за входом у квартиру (наприклад через вічко дверей сусідів).
Не ризикуйте
Навіть якщо вам здалось, що у квартирі нікого немає, не заходьте всередину до приїзду поліції. Перебувайте неподалік квартири. Нічого не чіпайте і не поспішайте прибирати.
Пограбування "вихідного дня"
Трапляються випадки, коли грабіжники намагаються потрапити до оселі, а ви перебуваєте всередині. За такої ситуації необхідно:
- дезорієнтувати злочинців, запитати "хто там" і повідомити, що наряд поліції буде за кілька хвилин
- "заблокувати" двері будь-яким важким предметом (якщо є сумнів в надійності захисту)
- викликати поліцію
- сховатись у найбільш безпечному місці (найкраще підходять кімнати, які зачиняються на замок)
- зателефонувати сусідам (написати у чат будинку) й розповісти про пригоду
- не випускати з рук мобільний телефон
Якщо грабіжники знехтували попередженням, вдерлися до квартири і знайшли вас, важливо не чинити опору. Не намагайтесь атакувати, захищатися, використовувати зброю. Це можна робити тільки за умови, що у вас є спеціальна підготовка.
В іншому випадку - співпрацюйте і віддайте те, про що вас просять. Адже життя та здоров'я - понад усе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де сховати вдома гроші, щоб злодії їх не виявили.
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