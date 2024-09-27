Як безпечно спустити повітря з батарей опалення: правильна інструкція

Коли потрібно спускати повітря з батарей?

Оптимальний прогрів батареї забезпечується, коли вода заходить у верхню частину радіатора, а виходить з нижньої. Якщо повітря потрапило в систему, окремі секції радіатора залишаються холодними, навіть якщо теплоносій циркулює.

Це не тільки погіршує тепловіддачу, але й збільшує витрати на опалення. Основні причини виникнення повітря у системі включають:

Швидке наповнення системи теплоносієм.

Недостатній тиск у трубах, особливо в системах з примусовою циркуляцією.

Неправильний монтаж або недостатнє вирівнювання труб.

Як спустити повітря з батареї: покрокова інструкція

Підготовка необхідних інструментів

Приготуйте ганчірку для збирання води, що може витікати з крана Маєвського.

Візьміть невелике відро або пляшку, у яку буде стікати вода.

Якщо немає ключа для крана Маєвського, можна скористатися викруткою або купити універсальний ключ.

Відкриття крана Маєвського

Використовуючи ключ або викрутку, обережно відкрутіть кран Маєвського.

Ви почуєте шипіння повітря, що виходить разом із водою. Будьте обережні, оскільки вода може бути гарячою.

Продовжуйте спускати повітря, поки не почне витікати стабільний потік води без повітря.

Закриття крана

Після того, як все повітря вийде, обережно закрутіть кран Маєвського.

Переконайтеся, що вода не капає, і витріть місце навколо крана сухою ганчіркою.

Повітря у батареях - це часта проблема (фото: Freepik.com)

Як діяти в інших ситуаціях

У деяких випадках можуть виникати нетипові ситуації, що потребують особливих рішень. Ось кілька прикладів:

Відсутній кран Маєвського: потрібно зняти заглушку або перезаправити систему теплоносієм.

потрібно зняти заглушку або перезаправити систему теплоносієм. Є терморегулятор: зніміть терморегулятор і трохи відкрутіть гайку для випуску повітря.

зніміть терморегулятор і трохи відкрутіть гайку для випуску повітря. На верхньому поверсі багатоквартирного будинку: випустіть повітря зі стояка.

Що робити, якщо немає крана Маєвського?

Якщо у вас старі батареї, де немає крана Маєвського, спуск повітря можливий за допомогою ключа для заглушки. Для цього:

Приготуйте місткість для води та ганчірку.

Обережно відкрутіть заглушку приблизно на один оберт.

Після виходу повітря знову закрутіть заглушку, попередньо намотавши на різьбу льняну підмотку.

Будьте обережні, особливо у багатоквартирних будинках, де високий тиск у системі може спричинити витікання води.