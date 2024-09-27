Как безопасно спустить воздух из батарей отопления: правильная инструкция

Когда нужно спускать воздух из батарей?

Оптимальный прогрев батареи обеспечивается, когда вода входит в верхнюю часть радиатора, а выходит из нижней. Если воздух попал в систему, отдельные секции радиатора остаются холодными, даже если теплоноситель циркулирует.

Это не только усугубляет теплоотдачу, но и увеличивает расходы на отопление. Основные причины возникновения воздуха в системе включают:

Быстрое наполнение системы теплоносителем.

Недостаточное давление в трубах, особенно в системах с принудительной циркуляцией.

Неправильный монтаж или недостаточное выравнивание труб.

Как спустить воздух с батареи: пошаговая инструкция

Подготовка необходимых инструментов

Приготовьте тряпку для уборки воды, которая может вытекать из крана Маевского.

Возьмите небольшое ведро или бутылку, в которую будет стекать вода.

Если нет ключа для крана Маевского, то можно воспользоваться отверткой или купить универсальный ключ.

Открытие крана Маевского

Используя ключ или отвертку, осторожно открутите кран Маевского.

Вы услышите шипение воздуха, выходящего вместе с водой. Будьте осторожны, поскольку вода может быть горячей.

Продолжайте спускать воздух, пока не начнет вытекать стабильный поток воды без воздуха.

Закрытие крана

После того как весь воздух выйдет, осторожно закрутите кран Маевского.

Убедитесь, что вода не капает и протрите место вокруг крана сухой тряпкой.

Воздух в батареях - это частая проблема (фото: Freepik.com)

Как действовать в других ситуациях

В некоторых случаях могут возникать нетипичные ситуации, требующие особых решений. Вот несколько примеров:

Отсутствует кран Маевского: нужно снять заглушку или перезаправить теплоносителем систему.

нужно снять заглушку или перезаправить теплоносителем систему. Есть терморегулятор: снимите терморегулятор и слегка открутите гайку для выпуска воздуха.

снимите терморегулятор и слегка открутите гайку для выпуска воздуха. На верхнем этаже многоквартирного дома: выпустите воздух из стояка.

Что делать, если нет крана Маевского?

Если у вас старые батареи, где нет крана Маевского, спуск воздуха возможен с помощью ключа для заглушки. Для этого:

Приготовьте емкость для воды и тряпку.

Аккуратно открутите заглушку примерно на один оборот.

После выхода воздуха снова закрутите заглушку, предварительно намотав на резьбу льняную подмотку.

Будьте осторожны, особенно в многоквартирных домах, где высокое давление в системе может вызвать утечку воды.