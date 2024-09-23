Коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Зазвичай опалювальний сезон в Україні починається у середині жовтні, приблизно 15-16 числа. Однак на це впливає декілька факторів, серед яких головним є погода.

Таким чином, рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві адміністрації тоді, коли середня температура за добу тримається на рівні +8 градусів тепла не менше трьох діб.

Оскільки таке рішення приймає місцева влада, дати початку сезону відрізняються в різних регіонах України. Також треба зазначити, що на рішення вмикати опалення впливають позапланові ремонти системи і загальна готовність комунальників.

Важливо пам'ятати, що спочатку опалення вмикають в:

школах,

дитячих садочках,

медичних установах.

Після цього тепло з'являється і в будинках громадян.

Опалювальний сезон зазвичай триває шість місяців. Коли стовпчики термометрів показують вищу за +8 градусів тепла температуру протягом трьох діб, тоді він закінчується.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв про те, що до кінця цієї зими Кабінет міністрів України не планує підвищувати тарифи для населення. Таким чином, пільговий тариф на електроенергію для населення залишається на рівні 2,64 гривні за кВт*год.

В Україні через воєнний стан продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води. Також відомо, що тарифи на електроенергію для населення з 1 червня уряд вже підвищив на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.