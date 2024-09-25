Підготовка квартири до опалювального сезону: що треба зробити вже зараз

Опалювальний сезон в Україні вже скоро розпочнеться. І підготовка квартири до зимових холодів - це важливий етап, що дозволяє зменшити енерговитрати та забезпечити комфортний температурний режим.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зробити все можливе, щоб зберегти тепло у оселі та підготуватись до зимового періоду.

Зменшення тепловтрат

Одним з основних завдань під час підготовки до опалювального сезону є мінімізація тепловтрат. Для цього необхідно перевірити стан вікон, дверей та інших конструкцій, через які може йти тепло.

Важливо ущільнити всі можливі щілини та провести профілактику металопластикових вікон.

Особливу увагу варто приділити утепленню балкона, що допоможе запобігти проникненню холодного повітря ззовні. Визначте одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Дії для зменшення тепловтрат:

Проведіть профілактику вікон та дверей. Ущільніть щілини та перевірте ізоляцію.

Утепліть балкон та стіни. Утеплення важливо розпочати заздалегідь, оскільки цей процес може бути трудомістким.

Визначте одну кімнату, яку будете обігрівати в надзвичайних ситуаціях.

Перевірка обладнання

Перед початком опалювального сезону важливо перевірити всі електроприлади та опалювальну систему, щоб уникнути неполадок під час морозів. Це стосується як розеток та проводки, так і більш складного обладнання, як котли або системи індивідуального опалення.

Важливо провести технічне обслуговування всіх приладів, звертаючи увагу на їх справність та надійність. Це допоможе уникнути несподіваних збоїв та пошкоджень у найбільш критичні моменти холодів.

Що перевірити перед зимою:

Перевірте розетки та проводку.

Проведіть технічне обслуговування котлів.

Огляньте всі електроприлади.

Надійне електрообладнання дуже важливо, коли усі навколо вмикають обігрівачі (фото: Freepik.com)

Підготовка батарей

Одним з ключових елементів системи обігріву є батареї, які часто працюють не на повну потужність через забруднення чи неправильне розташування меблів. Щоб забезпечити максимальну тепловіддачу, необхідно відсунути меблі від батарей, прибрати штори та декоративні панелі.

Тепловідбиваючий екран, наклеєний за батареями, допоможе зберегти більше тепла в кімнаті. Варто також перевірити стан труб і з'єднань, щоб уникнути протікань чи інших проблем під час запуску опалення.

Дії для покращення роботи батарей:

Перевірте батареї: відсуньте меблі та штори від джерел тепла.

Наклейте тепловідбивний екран на стіну за батареями для кращого розподілу тепла.

Проведіть технічне обслуговування котла та перевірте труби для запобігання витокам та ламанню.

Альтернативні джерела тепла

На випадок перебоїв з центральним опаленням або електропостачанням варто мати під рукою додаткові джерела тепла. Це може бути тепла підлога, обігрівачі чи кондиціонери, які здатні працювати в режимі обігріву.

Необхідно провести технічне обслуговування цих приладів та перевірити їхню працездатність у різних температурних умовах. Якщо ви ще не маєте таких джерел тепла, варто розглянути можливість їхньої покупки. Це дозволить забезпечити додаткове тепло у разі надзвичайної ситуації.

Додаткові джерела обігріву:

Перевірте стан обігрівачів, кондиціонера та теплої підлоги. Регулярне технічне обслуговування збільшує ефективність цих пристроїв.

Розгляньте можливість покупки енергоефективного електрообігрівача, який забезпечить теплий мікроклімат і водночас знизить енергоспоживання.

Обміркуйте використання тепловентиляторів як швидке рішення для обігріву маленьких приміщень.

Перевірте, чи надійно під'єднані батареї опалення (фото: Freepik.com)

Утеплення будинку та під’їзду

Не менш важливим є підтримання тепла в під’їзді, підвалах та горищах. Це місця, через які холод може проникати в оселі, тому разом із сусідами варто подбати про їхнє утеплення.

Всі вікна та двері повинні щільно зачинятися, а трубопроводи - бути утепленим для запобігання втрат тепла. Така спільна дія не лише збереже комфорт у під’їзді, але й допоможе зберегти тепло у квартирах.

Що потрібно утеплити у будинку: