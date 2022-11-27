Як безпечно підключити генератор у будинку: не робіть ці помилки!

При неправильному підключенні генератора є загроза отримати розряд струмом та нещасний випадок, а також можна пошкодити електроприлади та електролічильник.

Що потрібно знати про генератори:

Генератори не можна використовувати у квартирах та встановлювати їх на балконі.

Електростанції можна ставити тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаража. Відстань до стін або іншого обладнання має бути понад 1 метр.

Генератори повинні бути сухими, і для цього їх потрібно захистити від опадів або підтоплення. Якщо доторкнутися до мокрого генератора або приєднаних до нього приладів, можна отримати розряд струму.

Перед заправкою генератора потрібно дати йому охолонути, інакше паливо може спалахнути, і це призведе до пожежі.

Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – підключити до генератора подовжувач і вже до нього підключати потрібні електроприлади.

При підключенні електростанції до внутрішніх електричних мереж необхідно забезпечити від'єднання від зовнішніх електромереж - під час роботи генератора зовнішнє електрозабезпечення може бути відновлено, що призведе до короткого замикання, зламає обладнання, викличе пожежу.

Тобто, підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку можна лише в тому випадку, якщо ви попередньо відключили автомати на щитку.

Якщо в будинку (на дачі) часто відбувається відключення електрики, рекомендується підключити електростанцію за допомогою перекидного рубильника або системи автоматичного відключення резерву (АВР).

До перекидного рубильника потрібно підключити живлення від електромережі, знизу кабель від електростанції. Середні контакти призначені для підключення струмоприймачів електроенергії. Звертаємо увагу, що рубильник або АВР повинен перебувати після лічильника та вступного автоматичного вимикача.

Якщо в будинку мережа має 3 фази (380 В), то рекомендується зробити резервною лише одну фазу для підключення до електростанції. На цю фазу можна підключити всі важливі електроприлади: освітлення, холодильник, комп'ютер.

Підключення електростанції потрібно довірити фахівцям – це наполеглива рекомендація.

Категорично заборонено підключати генератор до домашньої мережі, якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну спроможність розетки (зазвичай вона витримує не більше 3,5 кВт).

Тобто, підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку можна тільки при попередньому відключенні автоматів на вступному щитку і перевіривши параметри розетки (10А -2,2 кВт або 15 А - 3,5 кВт).

Якщо електростанція має велику потужність, підключати її до розетки категорично заборонено. При перевищенні максимального навантаження може бути коротке замикання електричної проводки та пожежа.

Забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.

Важливо! Відповідальність за підключення генератора до мережі несе власник житла.

Як уберегти себе від отруєнь чадного газу

Чадний газ виділяється при використанні двигунів внутрішнього горіння в автомобілях, при роботі дров'яних, газових, вугільних печей, від портативних бензинових генераторів, від камінів, від вугільних грилів, від газових нагрівачів води та гасових обігрівачів.

У МОЗ розповіли, що чадний газ у кровоносній системі людини з'єднується з гемоглобіном. Кров втрачає здатність переносити кисень до тканин і організм швидко відчуває його нестачу.

Від обсягу концентрації його в повітрі та часі, протягом якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та симптоматика.

Симптоми отруєння:

Головний біль

Нудота

Прискорене дихання

Слабкість, сильне почуття втоми

Сплутаність свідомості

Запаморочення і непритомність

Що потрібно зробити при підозрі на отруєння чадним газом

Вимкніть усі прилади та відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря. Викличте спеціальну службу за номером 104.

Якщо є постраждалі – викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Потерпілим розстебніть одяг та винесіть їх на свіже повітря.