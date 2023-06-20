Як безпечно купувати онлайн: 6 універсальних порад для українців

Сьогодні велика частина нашого життя лежить саме в онлайн-площині. В інтернеті можна спілкуватися з друзями, працювати або шукати роботу, а також робити покупки. Однак не виключено, що за всіма цими можливостями можуть ховатися шахраї.

Як не натрапити на них в онлайн-магазинах - читайте нижче в матеріалі Styler.

Перевіряйте сайт чи сторінку

Фальшиві сайти здебільшого мають непривабливий, "кривий" дизайн, застарілий і незручний інтерфейс. Часто картинки з товарами можуть бути різних розмірів або поганої якості.

Перед оформленням товарів з таких сайтів намагайтеся якнайдетальніше їх перевірити. Правдивий сайт має наповнену інформацію: описи товарів, інформацію про себе, умови доставлення, повернення товарів тощо.

Не переходьте за сторонніми посиланнями

Також існують сайти-копії, що маскуються під загальновідомі, популярні платформи.

Шахрайська схема працює так: у месенджері вам надсилають посилання на нібито оригінальний сайт платформи, але насправді це є його копія, яка містить невеликі відмінності: зайву літеру в посиланні, інший колір дизайну тощо.

Завдання шахрая - спонукати покупця ввести в платіжну форму на цьому сайті свої персональні та банківські дані, а потім вивести всі кошти з його рахунку на свій. Цей процес називають фішингом.

Часто онлайн-магазини мають свої чати для спілкування з продавцями, тому краще там і вести діалог. Це убезпечить вас від натрапляння на аферистів.

Онлайн-шахраї не припиняють свою "роботу" ні на день (фото: Freepik)

Перевіряйте продавця

Розпитуйте продавця про товар. Прочитайте опис, напишіть продавцеві запитання з уточненнями. Будь-яка додаткова інформація не тільки дозволить вам краще зрозуміти стан товару, а й оцінити обізнаність самого продавця.

Не нехтуйте і двома маркерами потенційного обману: безграмотне наповнення текстом та незвично низька ціна. Чим менші описи товарів та нижча ціна, тим імовірніше, що перед вами шахрай.

Не повідомляйте особисту інформацію

Не розголошуйте банківські дані незнайомцям, особливо CVV-код. Дані карток вводьте лише в форми платіжних систем, переконавшись, що сайт перевірений.

Читайте відгуки

Якщо у магазині або на сайті є розділ відгуків, обов'язково його читайте. Бажано шукати відгуки ще й поза межами сайту - через Google або у соцмережах, щоб дізнатися більше об'єктивної інформації. Якщо ви не знайшли жодних відгуків про сайт, варто замислитися про надійність покупки.

Що робити, якщо все ж натрапили на "гачок" шахрая: