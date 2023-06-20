Как безопасно покупать онлайн: 6 универсальных советов для украинцев
Сегодня большая часть нашей жизни лежит именно в онлайн-плоскости. В интернете можно общаться с друзьями, работать или искать работу, а также делать покупки. Однако не исключено, что за всеми этими возможностями могут скрываться мошенники.
Как не наткнуться на них в онлайн-магазинах - читайте ниже в материале Styler.
Проверяйте сайт или страницу
Фальшивые сайты в большинстве своем имеют неприглядный, "кривой" дизайн, устаревший и неудобный интерфейс. Часто картинки с товарами могут быть разных размеров или плохого качества.
Перед оформлением товаров с таких сайтов старайтесь как можно подробнее их проверить Правдивый сайт имеет наполненную информацию: описание товаров, информацию о себе, условия доставки, возврат товаров и т.д.
Не переходите по посторонним ссылкам
Также существуют сайты-копии, маскирующиеся под общеизвестные, популярные платформы.
Мошенническая схема работает так: в мессенджере вам присылают ссылку на якобы оригинальный сайт платформы, но на самом деле это его копия, которая содержит небольшие отличия: лишнюю букву в ссылке, другой цвет дизайна и т.д.
Задача мошенника - побуждать покупателя ввести в платежную форму на этом сайте свои персональные и банковские данные, а затем вывести все средства с его счета на свой. Этот процесс называют фишингом.
Часто онлайн-магазины имеют чаты для общения с продавцами, поэтому лучше там и вести диалог. Это обезопасит вас от попадания на аферистов.
Онлайн-мошенники не прекращают свою "работу" ни на день (фото: Freepik)
Проверяйте продавца
Расспрашивайте продавца о товаре. Прочтите описание, напишите продавцу вопросы с уточнениями. Любая дополнительная информация не только позволит лучше понять состояние товара, но и оценить осведомленность самого продавца.
Не пренебрегайте двумя маркерами потенциального обмана: неграмотное наполнение текстом и необычно низкая цена. Чем меньше описания товаров и ниже цена, тем вероятнее, что перед вами мошенник.
Не сообщайте личную информацию
Не разглашайте банковские данные незнакомцам, особенно CVV-код. Данные карт вводите только в формы платежных систем, убедившись, что сайт проверенный.
Читайте отзывы
Если в магазине или на сайте есть раздел отзывов, обязательно читайте его. Желательно искать отзывы еще и за пределами сайта - через Google или в соцсетях, чтобы узнать больше объективной информации. Если вы не нашли никаких отзывов о сайте, стоит задуматься о надежности покупки.
Что делать, если все же наткнулись на "крючок" мошенника:
- заблокировать карту через банк
- пожаловаться на продавца в поддержку магазина, где покупаете
- обратиться в полицию и написать заявление
Раньше мы рассказывали, как защитить свои личные данные онлайн.
Читайте также, какие SMS-сообщения нельзя хранить в телефоне, чтобы ими не пользовались мошенники.