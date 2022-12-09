Как безопасно тормозить зимой: эти правила помогут избежать аварии

Зимой часто увеличивается количество ДТП, и чтобы не попасть в такую ситуацию самому, нужно соблюдать некоторые правила техники вождения. Важно быть осторожным и соблюдать несколько советов.

Как правильно тормозить на скользкой дороге - читайте ниже .

Что поможет в экстренной ситуации

Следует определить, насколько скользкой дорога

В частности, то, что впереди гололедица, подскажет внезапное запотевание стекла. Это значит, что температура воздуха резко снизилась.

Если визуально оценить дорогу нельзя, можно проверить сцепление колес с дорожным покрытием. Можно резко нажать на тормоз педаль. Если тяговые колеса пробуксовывают, то значит дорога достаточно скользкая и нужно соблюдать дистанцию.

Правильно тормозите

Ни в коем случае не нужно резко давить на педаль тормоза. Это самое худшее, что можно сделать на обледенелой дороге. Все потому, что при полной остановке колес автомобиль начинает скользить и становится неуправляемым. На большинство современных автомобилей устанавливают антиблокировочную тормозную систему, которая предотвращает полную остановку колес.

Лучше всего - "тормозить двигателем". Для этого необходимо убрать ногу с педали газа и перейти на более низкую передачу.

Надежный тормоз

Заблаговременно стоит позаботиться о тормозной системе и ее исправности. Если у вас возникли какие-либо сомнения в надежности тормозов, их элементы следует заменить.

Дистанция

Зимой важно соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Важно помнить, что тормозной путь увеличивается в несколько раз.

Следует двигаться медленно и пропускать на дороге тех, кто игнорирует опасность.

Как управлять в условиях заноса

Самое важное, что всегда нужно поворачивать руль в сторону заноса. Если задняя часть авто пошла вправо, то туда нужно свернуть и руль.

В такой ситуации нельзя тормозить, ведь это усугубит ситуацию. Если автомобиль заднеприводный, то нужно снизить обороты двигателя. На авто с передним приводом - обороты нужно увеличить, ведь сила тяги на управляемых колесах позволит вывести автомобиль из заноса.