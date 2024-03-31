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Як безкоштовно "списати" стару чи пошкоджену автівку: алгоритм дій

Неділя 31 березня 2024 08:47
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Як безкоштовно "списати" стару чи пошкоджену автівку: алгоритм дій Що треба знати про вибракування транспортного засобу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Через постійні російські ракетні обстріли багато авто українців зазнали значних пошкоджень, а деякі з них взагалі стали не придатними для експлуатації. У такому випадку власник авто може звернутися до сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу. Нею також можна скористатись, якщо авто старе і вже не підлягає ремонту.

Про те, як скористатись послугою вибракування авто, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МВС.

Які документи потрібні для вибракування транспортного засобу

Перелік необхідних документів та вимоги до них:

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ)
  • документ, що посвідчує особу
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності)
  • номерні знаки (за наявності)

Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ - пояснення.

Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку тощо.

При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ - постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ, або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

Як безкоштовно &quot;списати&quot; стару чи пошкоджену автівку: алгоритм дій

Що треба знати про вибракування транспортного засобу (фото: МВС)

Як отримати послугу

Щоб отримати послугу потрібно зібрати вищезгадані документи та подати до суб’єкта надання адмінпослуги або до ЦНАП у паперовому вигляді. Послуга надається безкоштовно та протягом робочого дня з моменту подання документів.

Важливо врахувати, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.

У наданні послуги можуть відмовити, якщо власник надав неповний пакет документів, або у результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

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