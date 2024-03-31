Как бесплатно "списать" старый или поврежденный автомобиль: алгоритм действий
Из-за постоянных российских ракетных обстрелов много авто украинцев получили значительные повреждения, а некоторые из них вообще стали непригодными для эксплуатации. В таком случае владелец авто может обратиться в сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства. Ею также можно воспользоваться, если автомобиль старый и уже не подлежит ремонту.
О том, как воспользоваться услугой выбраковки авто, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МВД.
Какие документы нужны для выбраковки транспортного средства
Список необходимых документов и требования к ним:
- заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ)
- документ, удостоверяющий личность
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность)
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
- свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии)
- номерные знаки (при наличии)
Для физического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства регистрации ТС - объяснения.
Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца, удостоверенная в установленном порядке и т. д.
При краже номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС, или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.
Что нужно знать об выбраковке транспортного средства (фото: МВД)
Как получить услугу
Чтобы получить услугу, нужно собрать вышеупомянутые документы и подать к субъекту предоставления админуслуги или в ЦНАП в бумажном виде. Услуга предоставляется бесплатно и в течение рабочего дня с момента подачи документов.
Важно учесть, что после выбраковки транспортного средства возобновление регистрации будет невозможно.
В предоставлении услуги могут отказать, если владелец предоставил неполный пакет документов, или в результате проверки по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах установлено, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.
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