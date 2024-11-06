Як 78-річний Дональд Трамп тримає себе у формі: що їсть політик на сніданок, обід та вечерю

Що їсть Дональд Трамп на сніданок обід та вечерю

У 2018 році вага політика становила 108 кілограмів при зрості 190 сантиметрів. Згідно з медичним оглядом під час його першого терміну перебування на посаді - лікар Білого дому описав його здоров’я, як чудове.

Сніданок

Трамп не дуже любить снідати.

"Я не люблю їсти зранку. Зазвичай, я обідаю, але моя головна справа - це вечеря", - розповідав Трамп журналістам у 2018 році.

Якщо ж він все-таки снідає, то обирає бекон з яйцями, пластівці або мафіни з Макдональдсу.

Зазвичай, Дональд не п'є ні кави, ні чаю. До речі, дієтолог, який аналізува харчування Трампа, сказав, що тодішній президент повинен "відновлювати поживні речовини, які його організм не може накопичити за ніч".

Обід

Повідомляється, що Трамп не любить багато їсти протягом дня. Його харчові звички розкриваються в книзі "Нехай Трамп буде Трампом", написаною колишнім керівником кампанії Корі Левандовскі, де він стверджує, що "президент зазвичай не їв 14-16 годин".

Однак Трамп просто обожнює м’ясний рулет. У 2005 році він і Меланія з'явилися на шоу "Марта Стюарт", де вони готували бутерброд з м'ясним рулетом, який Трамп назвав "улюбленою стравою".

Трамп обожнює м’ясний рулет (Скриншот)

Вечеря

Вечеряти Трамп любить у місті. Він великий шанувальник фаст-фуду, зокрема McDonald’s, Burger King і KFC, але не тільки за смак і надійність. Йому подобається фаст-фуд з точки зору безпеки їжі.

"Один поганий гамбургер, і ви можете знищити McDonald's. Один поганий гамбургер, і ви знищите Wendy’s і всі ці інші заклади. Мені подобається чистота, і я розумію, куди йду. Це краще, ніж йти в місце, де ви не знаєте, звідки взагалі туди привозять продукти", - казав політик.

Трамп дуже любить вечеряти в Макдональдсі (Скриншот)

Улюбленим замовленням Трампа є повна вечеря McDonald’s із двох Біг-Маків, двох бургерів із рибним філе та невеликого шоколадного коктейлю, загалом 2430 калорій.

Трамп - великий шанувальник піци, хоча він не любить їсти бортики. Також він обожнює стейки.

Напої

Політичний діяч також любить дієтичну колу. Кажуть, що випиває 12 банок на день. Він абсолютно не вживає алкоголь, можливо тому, що його брат мав проблеми зі спиртним та сказав Дональду ніколи не пити.

Трамп випиває 12 банок дієтичної коли на день (Скриншот)