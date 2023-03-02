Як 10 хвилин ходіння на день покращать ваше здоров'я: вчені поділилися відкриттям

Скільки годин на день ви проводите в активному русі? Б'ємося об заклад, що приблизно 8 годин ви сидите за робочим столом, адже саме стільки триває робочий день. Однак постійне перебування в одному положенні та відсутність руху можуть серйозно нашкодити вашому здоров'ю.

Як це можна змінити, йдеться в дослідженні на сайті British Journal of Sports Medicine.

Як відсутність фізичної активності впливає на здоров'я

Напевно ж, ви неодноразово чули фразу, що життя - це рух. І це справді так. У медицині відсутність рухової активності називають гіпокінезією або гіподинамією.

Недостатня рухова активність негативно впливає на фізіологічні функції. Зокрема, відбувається розвиток захворювань, які характерні для організму, який старіє: ішемічна хвороба серця, дистрофічні порушення внутрішніх органів, емфізема легень тощо.

До так званих захворювань цивілізації, однією з причин яких є гіпокінезія, належать серцево-судинні захворювання, атеросклероз, гіпертонію, ожиріння, ендокринні порушення, нейропсихічні захворювання.

З часом відбувається атрофія та дегенерація скелетних м'язів. Вони все менше здатні виконувати свою функцію.

Про що говорити нове дослідження науковців

Вчені Кембриджського університету провели детальний аналіз 196 статей із різними дослідженнями. Загальна кількість учасників цих експериментів склала понад 30 000 000 осіб!

З'ясувалося, що дві третини досліджених людей присвячували помірній фізичній активності менше ніж 150 хвилин на тиждень і лише один із десяти займався понад п'ять годин на тиждень.

Проте не у всіх і не завжди є стільки часу для рухової активності.

Скільки годин на день потрібно рухатися, щоб бути здоровим

Нові дослідження показали, що навіть у тих, хто рухався всього 75 хвилин на тиждень (що вдвічі менше за потрібну норму), ризик ранньої смерті через проблеми з серцем знижувався майже на 23%.

За висновками науковців, якби всі учасники досліджень займалися помірною фізичною активністю не менше 75 хвилин на тиждень, то вони могли б уникнути появи одного з десяти чинників ранньої смерті.

Якщо розбити 75 хвилин протягом дня, то це всього лише 10-11 хвилин помірної фізичної активності. Саме стільки потрібно середньостатистичній людині для покращення стану здоров'я. Йдеться навіть не про годинні фізичні навантаження.

Це може бути коротка ранкова зарядка, прогулянка в обідню перерву або після робочого дня, вечірня розтяжка перед сном.