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Яка ходьба приносить найбільшу користь організму: відповідь кардіолога

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П'ятниця 30 вересня 2022 18:29
Яка ходьба приносить найбільшу користь організму: відповідь кардіолога Фото: Який вид ходьби найкорисніший для здоров'я (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Про користь ходьби говорять лікарі вже не один рік. І стверджують, що для здоров'я всього тіла, особливо серця, підходять будь-які види ходьби.

Лікар медичних наук і кардіолог Сідні Гласофер розповіла, який вид ходьби дійсно допоможе здоров'ю серця та зміцнить організм.

Більшість людей вважають, що для відмінного самопочуття за постійного сидячого способу життя достатньо 1-2 рази на тиждень вибиратися на тривалі піші прогулянки. Проте фахівці рекомендують робити прогулянки щодня.

Як зазначає Сідні Гласофер, щоденний рух набагато ефективніший для загального стану здоров'я навіть тоді, коли людина не може вкластися у рекомендовані 30 хвилин на день для ходьби.

Щоденні піші прогулянки та навіть короткі зможуть розподілити навантаження рівномірно по всіх днях тижня. І для організму так буде краще, оскільки він не буде шокований несподіваними тривалими прогулянками.

Бажано, щоб щоденна прогулянка тривала щонайменше 30 хвилин на день. Це не тільки позитивно позначиться на здоров'ї серця та організму, а й на психічному стані людини.

Сидячий спосіб життя, багатогодинна робота за офісним столом – загрожують проблемами зі здоров'ям, а останніми роками через роботу віддалено з дому, ризики поганих наслідків збільшуються.

Лікар Гласофер рекомендує робити перерви в роботі частіше, виходити на свіже повітря. При тривалій сидячій роботі буде корисно постояти на балконі, походити по офісі або навіть по будинку.

Коротка прогулянка здатна покращити настрій. А прогулянки в середньому темпі 20-30 хвилин тричі на тиждень значно знижують рівень тривоги та депресії.

Звичайна ходьба належить до кардіонавантажень, а цей вид вправ допомагає позбутися зайвої ваги, підвищити витривалість, допомагає у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань та підвищує імунітет.

До речі, раніше ми писали про те, які методи допомагають спалити калорії не гірше за біг.

А ще розповідали про те, як легко та просто находити норму у 10 тисяч кроків щодня.

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